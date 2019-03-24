Бьо виграв мас-старт у Холменколлені й здобув усі кришталеві глобуси, Підручний – 19-й
Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо виграв мас-старт у норвезькому Холменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону, який став останнім у цьому сезоні.
Бьо відмінно відпрацював на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував, як завжди, чудову швидкість. Це стало запорукою успіху норвежця, який здобув 13-у індивідуальну медаль за сезон. Окрім того, Бьо виграв кришталеві глобуси у всіх дисциплінах.
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На другому місці фінішував німецький біатлоніст Арнд Пайффер, який теж не допустив жодного промаху, однак був повільнішим за Бьо. Третє місце в активі ще одного німця – Бенедикта Долля.
Дмитро Підручний, який єдиний у мас-старті представляв Україну, фінішував 19-м. Дмитро чисто подолав три вогневі рубежі й допустив тільки одну помилку на останній стійці.
Зазначимо, що мас-старт серед жінок виграла представниця Швеції Ханна Еберг. Також за результатами тієї гонки Доротея Вірер уперше в кар'єрі виграла Великий кришталевий глобус.
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