Бьо виграв мас-старт у Холменколлені й здобув усі кришталеві глобуси, Підручний – 19-й

Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо виграв мас-старт у норвезькому Холменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону, який став останнім у цьому сезоні.

Бьо відмінно відпрацював на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував, як завжди, чудову швидкість. Це стало запорукою успіху норвежця, який здобув 13-у індивідуальну медаль за сезон. Окрім того, Бьо виграв кришталеві глобуси у всіх дисциплінах.

Читайте також: Брати Бьо виграли гонку переслідування, Підручний потрапив у топ-30

Perfection from @7ohannesbo who seals his record-breaking season with a 20/20 performance in the final competition of the winter! #HOL19



Watch the last mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ymocPh9Taj — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

На другому місці фінішував німецький біатлоніст Арнд Пайффер, який теж не допустив жодного промаху, однак був повільнішим за Бьо. Третє місце в активі ще одного німця – Бенедикта Долля.

Дмитро Підручний, який єдиний у мас-старті представляв Україну, фінішував 19-м. Дмитро чисто подолав три вогневі рубежі й допустив тільки одну помилку на останній стійці.

Зазначимо, що мас-старт серед жінок виграла представниця Швеції Ханна Еберг. Також за результатами тієї гонки Доротея Вірер уперше в кар'єрі виграла Великий кришталевий глобус.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram