Бьо виграв мас-старт у Холменколлені й здобув усі кришталеві глобуси, Підручний – 19-й

68 Читать новость на русском
Йоганнес Тінгнес Бьо
Йоганнес Тінгнес Бьо / twitter.com/jajohnson51

Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо виграв мас-старт у норвезькому Холменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону, який став останнім у цьому сезоні.

Бьо відмінно відпрацював на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував, як завжди, чудову швидкість. Це стало запорукою успіху норвежця, який здобув 13-у індивідуальну медаль за сезон. Окрім того, Бьо виграв кришталеві глобуси у всіх дисциплінах.

Читайте також: Брати Бьо виграли гонку переслідування, Підручний потрапив у топ-30

На другому місці фінішував німецький біатлоніст Арнд Пайффер, який теж не допустив жодного промаху, однак був повільнішим за Бьо. Третє місце в активі ще одного німця – Бенедикта Долля.

Дмитро Підручний, який єдиний у мас-старті представляв Україну, фінішував 19-м. Дмитро чисто подолав три вогневі рубежі й допустив тільки одну помилку на останній стійці.

Зазначимо, що мас-старт серед жінок виграла представниця Швеції Ханна Еберг. Також за результатами тієї гонки Доротея Вірер уперше в кар'єрі виграла Великий кришталевий глобус.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Громадянин Росії підірвався на смерть у Києві: він може бути вбивцею водія BlaBlaCar Познякова
сьогодні
3493
Теги: Новини біатлону Новини Спорту Дмитро Підручний Спорт
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
сьогодні 16:30 Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
Михайло Гема 282
Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
сьогодні 14:36 Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
1522
Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
сьогодні 11:24 Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
331
Євро-2020: результати матчів та відео голів 23 березня
сьогодні 11:03 Євро-2020: результати матчів та відео голів 23 березня
596
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
23 березня 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
2163
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук