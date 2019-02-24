Бьо здобув чергове золото чемпіонату Європи, Ткаленко тільки 15-й

У Мінську офіційно завершився чемпіонат Європи для чоловіків. Відбулася чоловіча гонка переслідування, перемогу в якій здобув норвежець Тар'єй Бьо.

Норвежець на чотирьох вогневих рубежах допустив одну помилку та продемонстрував чудову швидкість. Цього виявилося достатньо, щоб на 28 секунд випередити Матвія Єлісєєва. Росіянин задовольнився другим місцем.

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На подіум також потрапив ще один норвежець – Ховард Бугетвейт. Він програв переможцю 54 секунди.

Найкращим з українців виявився Руслан Ткаленко. З трьома промахами він фінішував на 15 місці. На 27 позиції завершив гонку Артем Прима, у його пасиві 3 промахи на стрільбі. Найгірший результат у Сергія Семенова – 37-е місце.

Таким чином українські біатлоністи так і не змогли здобути якісь медалі на чемпіонаті Європи й вже найближчим часом виступатимуть на чемпіонаті світу у Швеції.

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