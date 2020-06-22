Раптово померла сербська спортсменка Бобана Момчіловіч-Величкович. Жінка померла на 31-му році життя після пологів.

Про це повідомляє пресслужба Сербської федерації стрілецького спорту.

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Причиною смерті спортсменки стали ускладнення при пологах. Смерть настала через декілька тижнів після пологів.

Біографія Момчіловіч-Величкович

Бобана займалася стрільбою з пневматичного пістолета. Протягом десяти років вона входила у збірну Сербії.

На останньому чемпіонаті Європи в лютому цього року вона завоювала дві золоті медалі – особисту і в складі команди.

Величкович почала займатися стрільбою з пневматичного пістолета у дев'ять років.

Уперше взяла участь у великих змаганнях у 2007 році. На чемпіонаті Європи завоювала бронзову медаль серед юніорів.

Через три роки вона стала чемпіонкою Європи, двома роками пізніше знову підтвердила своє лідерство.

Спортсменка двічі брала участь в Олімпійських іграх – в Лондоні у 2012 році і в Ріо-де-Жанейро у 2016-у. У столиці Бразилії вона посіла сьоме місце на змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета.

Момчіловіч-Величкович є чемпіонкою світу 2014 року в командній стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.