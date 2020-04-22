Бог хоче нас просвітити: Усик назвав власну версію появи коронавірусу в світі

Український боксер Олександр Усик розповів, які уроки має винести людство в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це Усик сказав в інтерв'ю польському сайту Onet.

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Можливо, Бог хоче нагадати нам про те, що ми живемо не зовсім так, як повинні. Цінності, які були важливі для нас п'ятдесят чи сто років тому, трохи змінилися. Ми стали менше любити одне одного, рідше прощати і допомагати один одному. Бог стукає до нас і каже: "Друзі, подивіться. Ви не можете подорожувати, розважальні центри, ресторани і клуби закриті, навіть церкву намагаються закрити". Виявляється, ви можете жити під одним дахом зі своєю сім'єю. Школи закриті, і тепер батьки розуміють, як важко навчати дітей вдома. Кожному доводиться усвідомити, з якими проблемами ми зіткнулися,

– сказав Усик.

Боксер висловив упевненість, що Бог просто хоче дати урок: "Але все це пройде. Бог так сильно любить нас – ми навіть не можемо уявити, наскільки сильна ця любов. Він не бажає нам нічого поганого. Він просто хоче просвітити нас. Він як добрий батько, але іноді б'є дитину по попі, щоб та не робила те, чого не можна".

Зазначимо, що раніше Усик закликав всіх ходити до храмів попри пандемію коронавірусу.

Окрім того, боксер жартома радив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

Усик також закликав людей не панікувати. Хоча боксера ізолювали від тренувального табору саме через коронавірус.

Наступний бій Усика проти Дерека Чісори офіційно перенесено через пандемію COVID-19.

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