Богатирі. Стронгмен-шоу: Друга частина вражаючого змагання за титул чемпіона світу 2019

У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 30 листопада – в Хусті пройшла друга частина чемпіонату світу у ваговій категорії до 110 кілограмів.

Після надскладних кваліфікаційних змагань, у фінал вийшли десять спортсменів.

Перша частина змагання: Богатирі. Стронгмен-шоу: Видовищне змагання за звання переможця чемпіонату світу

Перша вправа – "конан". На руку атлетів припадає 350 кілограмів ваги. Учасники на швидкість мають крутити якомога більшу кількість секторів.



Марек Чайковський виконує вправу

Перемогу в цьому змаганні здобув українець Олександр Кочергін. Він зробив найбільшу кількість обертів.



Результати після першого змагання

Друга вправа – естафета, яка складається з двоїх етапів. На першому етапі спортсмени по черзі мають перенести два мішки по 100 кілограмів на десять метрів. На другому етапі їм потрібно протягнути на 20 метрів санчата вагою 200 кілограмів.

Хто зробить це швидше, той і отримає найбільше балів.



Марек Чайковський та Михайло Ходяков змагаються в естафеті

Олександр Кочергін після другої вправи продовжує впевнено посідати першу позицію.



Результати другого випробування

Які ще вправи виконували фіналісти та хто став чемпіоном світу – дивіться у відео програми.