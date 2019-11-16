Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто став переможцем у пекельному змаганні Фіналу Першої ліги Федерації

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У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 16 листопада – у Павлограді відбувся Фінал Першої ліги Федерації зі стронгмену України. Це другий за значенням фінал сезону після Найсильнішої людини України.

На змаганнях зібралися сім найкращих ателтів для того, щоб з'ясувати, хто переможець. Всього учасники мали подолати шість богатирських вправ.

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Перша вправа – класичний трайкпул, тяга в упряжці за собою вантажівки вагою 8,5 тон на 20 метрів.

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Андрій Кошубський тягне вантажівку

Переможцем у першому змаганні став Богдан Ксенчук. Йому вдалося протягнути вантажівку за 16,13 секунд.

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Результати після першої вправи

Другою вправою турніру є "Фермерська прогулянка" – це 120 кілограмів у кожній руці. тримаючи залізну валізу, треба пройти на максимальну дистанцію.

олексій бірюков стронгмен шоу
Олексій Бірюков виконує вправу "Фермерська прогулянка"

Найкраще виконав вправу "прогулянка" Олексію Бірюков. Він протягнув залізні валізи на 59,89 метрів. Таким чином він піднявся на четверту сходинку. Лідером за результатом двох змагань залишився Богдан Ксенчук.

стронгмен шоу
Результати після вправи "Фермерська прогулянка"

Які ще вправи довелося подолати учасникам і хто став переможцем – дивіться у відео програми.

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Автор: Олексій Фігель
Теги: Спорт Богатирі. Стронгмен-шоу Павлоград
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