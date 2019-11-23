Богатирі. Стронгмен-шоу: Видовищне змагання за звання переможця чемпіонату світу

У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 23 листопада – в Хусті пройшли кваліфікаційні змагання чемпіонату світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. Вже вдруге це престижне міжнародне змагання відбулося в закарпатському місті.

За звання найсильнішої людини змагалися 31 спортсмен з дев'яти країн, серед них 12 українців.

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Першою вправою був "таєр фліп". Атлети мали на швидкість за шість обертів перекинути покришку вагою 300 кілограмів.



Олександр Кочергін і Ференц Варга виконують вправу

Найспритнішим у цьому змаганні став спортмен із Польщі Марцін Сендвіцький. Він виконав цю вправу за 23,31 секунди і отримав 31 бал від суддів.



Результати після першої вправи

Друга вправа турніру - "лог-ліфт". Богатирі повинні були підняти колоду вагою 120 кілограмів, зафіксувати і протримати над головою одну секунду.



Роман Грицеляк, Олексій Мальцев підіймають колоду

В цьому змаганні перемогу здобув український атлет Олександр Кочергін, який виконав дев'ять підйомів. За сумою балів двох змагань він посів перше місце в турнірній таблиці.



Результати після другої вправи

Які ще вправи виконали спортсмени, хто з них зміг кваліфікуватися і пройти до фіналу – дивіться у відео програми.

У наступній серії на вас чекають вирішальні фінальні змагання за титул чемпіона світу.