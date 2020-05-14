Бокс після карантину: з'явилася дата першого топ-поєдинку

Професійний бокс може повернутися у США вже 9 червня. Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон може взяти участь у першому боксерському поєдинку після карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Як повідомляє The Athletic, бій запланований на 9 червня у Лас-Вегасі. Суперником Стівенсона стане мексиканець Рафаель Рівера.

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Поєдинок буде 10-раундовий, а на кону не стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO.

Віцепрезидент промоутерської компанії Top Rank Карл Моретті в коментарі BoxingScene сказав, що точної дати бою поки немає.

"Ми намагаємося повернутися вчасно. Що стосується того, хто з ким буде битися і в який день, то зараз все в невизначеності. Є багато роботи, яку потрібно зробити.

Ми думаємо, що Шакур буде битися в 10-раундовому поєдинку без титулу в напівлегкій вазі", – сказав Моретті.

пройдуть у червні. Він говорив, що в ринг вийдуть Шакур Стівенсон, Джамел Херрінг, Хосе Рамірес і Теофімо Лопес. Нещодавно глава Top Rank Боб Арум заявив , що перші бої після карантину

Двоє боксерів зі списку Арума мають зустрітися з українськими суперниками.

Теофіло Лопес, який 30 травня мав зустрітися з Василем Ломаченком, заявив, що не зможе битися з українцем. Проблема в тому, що Ломаченко не може вилетіти у США.

Разом з тим, Хосе Рамірес має обов'язково провести захист чемпіонських поясів проти українця Віктора Постола. Їх бій зривався двічі.

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