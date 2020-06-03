Перший день липня стане початком відновлення боксу в Україні. Поєдинки відбуватимуться без глядачів.

Команда жіночого боксу "Українські Левиці" скоро знову тішитиме око вболівальників боксу яскравими виступами. Про це повідомляють соцмережі боксерської ліги.

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Вечір боксу: головне

1 липня дівчата вийдуть на ринг в одному із київських клубів в рамках Ліги Жіночого Боксу.

З огляду на карантинні обмеження шоу буде транслюватись онлайн.

На разі невідомо хто стане суперницями української команди. Перемовини із ними перебувають на завершальній стадії.

Додамо, що торік "левиці" не програли жодного протистояння у новоствореному турнірі, здобувши п’ять перемог у п’яти зустрічах. Останніми взяли на себе поразку дівчата зі збірної Литви – 5:1.