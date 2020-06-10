Бокс повертається: Стівенсон в елегантному стилі нокаутував суперника – відео
У Лас-Вегасі відбувся перший після карантину вечір боксу. Володар титулу WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон впевнено переміг Фелікса Карабальо.
Головна подія вечора відбувалась на арені MGM Grand, пише 24 канал.
Читайте також Знаменитий український боксер несподівано вирішив завершити кар'єру
Стівенсон нокаутував суперника
Стівенсон домінував протягом поєдинку і в шостому раунді нокаутував суперника потужними ударами по корпусу. Він завдав два потужних хуків по корпусу Карабальо, після яких Фелікс не зміг продовжити бій. Суддя зафіксував перемогу Стівенсона нокаутом.
- Шакур Стівенсон – срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
- У жовтні 2019 року у 13 бою професіональної кар'єри проти американця Джоета Гонсалеса виграв одноголосним рішенням вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі.