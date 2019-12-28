Підсумки боксерського року для українців: від неймовірних перемог до прикрих поразок

2019 рік був насичений на різні боксерські події. Українці грали головні ролі у світі кулачних боїв. Наші співвітчизники чергували невдачі та перемоги. Розглянемо, для кого 2019 рік був успішним, а для кого не дуже.

Василь Ломаченко

Найкращий з наших отаманів, цього року провів два бої. У квітні просто знищив обов'язкового претендента – Ентоні Кроллу.

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А в серпні переміг ще одного британця, переможця Олімпійських ігор – Люка Кемпбелла. За рік Василь додав до своєї колекції пояс WBC і впритул підійшов до своєї глобальної цілі – стати абсолютним чемпіоном світу.

Відео моментів бою Ломаченко – Кемпбелл

В цілому, 2019 рік може занести собі в актив, хоча чогось неймовірного він не здійснив.

Олександр Усик

Наш новоспечений супертяж був мало активним протягом року. Завадила травма біцепсу. Всього один поєдинок цією осінню проти не найсильнішого суперника американця Чезза Візерспуна. І той погодився вийти на бій менше ніж за тиждень, перебував не в кращій фізичній формі.

Відео найкращих моментів бою Усик – Візерступ

Проте, як і Ломаченку, у наступному році в Усика є великі надії. З великою долею імовірності він вийде на чемпіонський бій проти Ентоні Джошуа. А вже в березні точно відбоксує з кимось із топ-10: Дереком Чісорою або Джозефом Паркером, можливо це буде й титульний бій.

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Артем Далакян

Чемпіон WBA у ваговій категорії до 51 кілограму за останні 12 місяців провів всього один захист титулу. 15 червня в 10-у раунді нокаутував тайця Саравута Таворнхама. Здається, перемога, все добре, але хочеться чогось більшого.

Відео бою Далакяна проти Таворнхама

Наприкінці року було заявлено, що наступний поєдинок боксер проведе в Києві 8 лютого 2020 року. Суперником буде 24-річний венесуелець Хосбер Перес.

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Олександр Гвоздик

Гвоздик став головним лузером боксерського року, що минає. Спочатку Додо Нгумбу у лютому відмовився продовжувати бій, який тільки починав зав'язуватися. З того бою не запам'яталося практично нічого.

А потім взагалі у жовтні у рівному поєдинку-уніфікації з росіянином Артуром Бетербієвим Олександр втратив свій чемпіонський пояс. Дуже прикрим є те, що в тому двобої на картках 2 із 3 суддів Олександр перемагав.

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Зараз Гвоздик продовжує бути на найвищих позиціях різних рейтингів. Тому є імовірність, що він скоро отримає новий шанс на відбірковий чи й одразу на чемпіонський бій.

Відео нокауту Гвоздика в бою проти Бетербієва

Сергій Дерев'янченко

Провів 2 бої. В першому конкурентному протистоянні не без проблем, але переміг турка Джека Кулкая. Ця перемога дозволила йому стати обов'язковим претендентом на пояс WBO. 21 жовтня він бився за цей пояс з казахстанцем, одним із титанів сучасного профібоксу Геннадієм Головкіним. Бій видався дуже видовищним, рівним, з інтригою до самого кінця. На жаль, в першому раунді Сергій побував у нокдауні, що зробило великий вплив на остаточний результат.

Відео найкращих моментів бою Дерев'янченко – Головкін

Сергій цього року показував неймовірний бокс, краще й уявляти годі, бився на рівні з одним з кращих у світі. Та отримати омріяне звання чемпіона йому ніяк не вдається.

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Денис Берінчик

Срібний призер Олімпіади-2012 в Лондоні в на днях піднявся на 4 місце в рейтингу WBO. Цей підйом є наслідком двох перемог, які здобув Денис над двома середняками: японцем Нікіто Аракавою і мексиканцем Морено Лопесом. Обоє пройшли повну дванадцятираундову дистанцію, українець не віддав їм ні одного раунду.

Відео бою Берінчика проти Лопеса

За такого розвитку подій Берінчик має велику імовірність отримати в наступному році право вийти на чемпіонський поєдинок.

Віктор Постол

Ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі протягом 2019 року бився один раз. Суперником був француз Мохамедом Мімоун. 10-раундова сутичка закінчилася перемогою Постола за допомогою одноголосного рішення суддів.

Відео бою Постола проти Мімоуна

2 березня 2020 року Віктор позмагається за пояси WBC і WBO з їхнім володарем, непереможним американцем Хосе Карлосом Раміресом.

Максим Бурсак, Іван Редкач

Серед близькотопових українських боксерів в році, що минає, виділилися Максим Бурсак та Іван Редкач.

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Бурсак на початку грудня бився з Давідом Лем'є, який в минулому був чемпіоном світу. Двічі відправляв іменитого суперника на канвас рингу, один раз падав сам. Статус господаря і фаворита все-таки схилив суддів на бік канадця, які віддали йому перемогу роздільним рішенням.

Щодо Редкача, то він, напевно, провів найкращий рік в кар'єрі. Нокаутував міцних боксерів Тайрона Харіса і Дейвона Александера у першому й у шостому раунді відповідно. Цікаво, що Іван починав кар'єру в легкій вазі, а останній поєдинок провів у напівсередній. Можливо, це і стане ключовим фактором в кар'єрі українця. Надіємося, що він продовжить свою переможну серію й надалі. Наступний поєдинок він проведе вже 25 січня, проти зіркового Дані Гарсії.

Відео бою Редкач – Александер

Владислав Сіренко, Олександр Захожий та Сергій Богачук

У 2019 році стрімко набирали оберти українські проспекти. Сильно виділялися суперважковаговики Владислав Сіренко й Олександр Захожий, ще більш впевнено одного за одним опонентів колотив середньоваговик з Вінниці Сергій Богачук.

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Наші перспективні супертяжі синхронно пройшли по три суперника. Середній рівень опозиції був трохи вищим у Сіренка, проте Захожий перебоксував Кевіна Джонсона, який колись виходив в один ринг з Віталієм Кличком. Чекаємо у наступному році більш серйозних суперників для цих хлопців.

Сергій Богачук за рік провів п'ять боїв, у всіх переміг, у всіх нокаутом, не програв ні одного раунду. Можливо, зараз є найкращим українським проспектом в професійному боксі. Є велика надія, що в найближчий час він займе найвищі позиції у світовому боксі.

Олександр Хижняк і Віктор Вихрист

Крім професійних боксерів, радували нас своїми перемогами й наші аматори. Олександр Хижняк і Віктор Вихрист літом перемогли на Європейських іграх в Мінську. Близьким до їхнього успіху був також і Микола Буценко, однак тут свою справу зробили судді.

Україна може покладати велику надію на боксерів-олімпійців в Токіо. А після ігор чекаємо їхнього дебюту на професійному ринзі.