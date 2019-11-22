Непереможний Мейвезер анонсував своє повернення на ринг: фото

42-річний американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив про те, що має намір повернутися на ринг в 2020 році.

Про це стало відомо завдяки посту, який спортсмен опублікував в соціальній мережі Instagram.

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"Я відновлю свою кар'єру в 2020 році", – написав Мейвезер.

Заява американця виглядає дивно, адже ще кілька днів тому Мейвезер заявляв про важливість здоров'я, через що він не повернеться на професійний ринг.

У вересні з'явилася інформація про те, що чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA Менні Пак'яо (62-7-2, 39 КО) веде переговори щодо реваншу проти Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO).

Останнім на даний момент поєдинком для Мейвезера став бій проти ірландця Конора Макгрегора за спеціальний пояс WBC Money Belt, в якому американець переміг технічним нокаутом в десятому раунді.