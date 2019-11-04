Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді

Вечір боксу 2 листопала був цікавий не лише боєм між Саулем Альваресом і Сергієм Ковальовим. Інтригуючим, особливо для України, був також головний поєдинок андеркарду між Раяном Гарсією і Ромеро Дуно.

Раян Гарсія: коротка біографія

Народився 8 серпня 1998 року.

Виступає у легкій вазі (до 61,2 кілограма)

Провів 19 боїв на професійному ринзі, в усіх переміг (16 – нокаутом)

Раян Гарсія – топ проспект легкої вагової категорії (саме в цій вазі чемпіоном за трьома з чотирьох основних версій є українець Василь Ломаченко). Він не просто боксер. Раян Гарсія, не дивлячись на свій молодий вік, вже встиг стати справжньою зіркою.

Не менше уваги ніж власне боксу, американець приділяє розвитку своєї медійної популярності. Його називають бійцем нової генерації. За кількістю підписників в Instagram він далеко обігнав Теренса Кроуфорда (500 тисяч читачів), Деонтея Уайлдера (2,1 мільйона читачів) та Тайсона Ф’юрі (2,2 мільйона читачів). Їх число наближається до 4 мільйонів і невпинно росте.

Це до того ж, що хлопець ще не здобув й повноцінного поясу чемпіону світу. Все завдяки привабливій зовнішності й допомозі зіркового колеги – Сауля Альвареса. Боксери тренуються в одному залі й часто спарингують один з одним, допомагаючи підготуватися до поєдинків. Гарсія часто викладає фото і відео з тренувань, які збирають десятки та сотні тисяч лайків та переглядів.

Читайте також: Сауль Альварес: як стати чемпіоном світу з боксу у трьох вагових категоріях

Бій проти Ромеро Дуно та перший титул

2 листопада американець з мексиканським корінням виборов свій перший серйозний титул – WBC Silver. Для того, щоб його виграти, Раян провів у ринзі менше ніж 2 хвилини. Противник – Ромеро Дуно не зміг створити гідну опозицію молодому боксеру, діяв надто очевидно. Американець легко скористався його помилками. Хороша двійка вже у середині 1 раунду поклала хрест на амбіціях філіппінця.

Відео бою Раян Гарсія – Ромеро Дуно

Виклик для Ломаченка

Перед боєм красень з Каліфорнії кинув виклик іншим топам дивізіону: Девіну Хейні, Джервонті Девісу ну і, звісно, Василю Ломаченку. Не можна сказати, що це було зроблено лише для піару і набору чергових підписників в соцмережах. Представник Golden Boy Promotions дійсно є дуже перспективним хлопцем. Себе він називає: "Найбільшим проспектом в історії боксу". І додає, що за впізнаваністю серед 21-річних боксерів з ним міг сперечатися хіба Майк Тайсон та власник його промоутерської компанії Оскар Де Ла Хоя.

Читайте також: Топ-5 непереможних українських боксерів, які можуть стати чемпіонами світу

Не дивлячись на ранній початок кар'єри в профі, він багато чого досягнув і як любитель. На аматорському ринзі провів близько 240 боїв. Багаторазово вигравав національний чемпіонат у різних вікових категоріях, перемагав на престижному турнірі "Срібні рукавички" та молодіжному чемпіонаті світу.

У своєму арсеналі має неймовірну швидкість рук, володіє прицільним акцентованим ударом, що й продемонстрував у останньому бою. Рухливий на ногах, добре працює корпусом. Не дивлячись на мексиканське коріння, двобої веде досить розумно, не лізе в необдумані обміни. Як для представника легкої ваги має непогану антропометрію (ріст 179 сантиметрів). Це надає перевагу над опонентами у своїй ваговій категорії та можливість для переходу у більш важкі дивізіони.

Потенційний бій Ломаченко – Гарсія стане мегафайтом величезного масштабу. Цей івент може принести сотні тисяч, а можливо і мільйони проданих платних трансляцій, що конвертуєтеся в десятки мільйони зроблених доларів.

Читайте також: Скільки заробили українські боксери за свою кар'єру – топ-5 багатіїв

Після перемоги Альвареса над Ковальовим багато хто заговорив про те, що на вершині рейтингу P4P тепер мексиканець. Нібито він більш сміливий боксер, і має більше прав на панування у цьому рейтингу. Якщо Ломаченко та його команда хочуть довести, що Василь був і продовжує бути найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, то їм потрібно ризикувати та погоджуватися на найскладніші бої. Один з таких боїв – поєдинок з Раяном Гарсією.