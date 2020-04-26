Боксер нокаутував суперника ударом нижче пояса і здобув перемогу: відео
У Нікарагуа попри пандемію COVID-19 відбувся вечір боксу. Одним з найцікавіших поєдинків був за участю місцевого боксера Габріеля Ескаланте, який здобув скандальну перемогу.
Ескаланте, який виступає у напівсередній вазі, здобув дострокову перемогу над досвідченим земляком Маріо Майреною, повідомляє 24 канал.
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Маріо в останніх чотирьох поєдинках капітулював у першому раунді, але цього разу протримався аж до 5-ї трихвилинки.
У п'ятому раунді в одному з моментом Габріель ненавмисно вдарив Маріо нижче пояса.
Рефері не помітив цього і почав відлік нокдауну Майрено. Спортсмен встати не зміг і була зафіксована перемога Ескаланте.
Один з найцікавіших поєдинків пройшов у мінімальній вазі. В очній сутичці зійшлися місцеві Ельєсер Гасо і Байрон Кастеллон. Це була сьома зустріч боксерів.
Кастеллон вперше здобув перемогу над непримиренним суперником. Бійці влаштували видовищний бій, в якому активнішим і точнішим був андердог.
Дивіться відео бою
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