24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Боксер нокаутував суперника ударом нижче пояса і здобув перемогу: відео

- Читать новость на русском
Боксер нокаутував суперника ударом нижче пояса
Боксер нокаутував суперника ударом нижче пояса / twitter.com/leviluna21

У Нікарагуа попри пандемію COVID-19 відбувся вечір боксу. Одним з найцікавіших поєдинків був за участю місцевого боксера Габріеля Ескаланте, який здобув скандальну перемогу.

Ескаланте, який виступає у напівсередній вазі, здобув дострокову перемогу над досвідченим земляком Маріо Майреною, повідомляє 24 канал.

До речі Боксер, який відправив Ломаченка у нокдаун, хоче реванш: українець вже дав згоду

Маріо в останніх чотирьох поєдинках капітулював у першому раунді, але цього разу протримався аж до 5-ї трихвилинки.

У п'ятому раунді в одному з моментом Габріель ненавмисно вдарив Маріо нижче пояса.

Рефері не помітив цього і почав відлік нокдауну Майрено. Спортсмен встати не зміг і була зафіксована перемога Ескаланте.

Один з найцікавіших поєдинків пройшов у мінімальній вазі. В очній сутичці зійшлися місцеві Ельєсер Гасо і Байрон Кастеллон. Це була сьома зустріч боксерів.

Кастеллон вперше здобув перемогу над непримиренним суперником. Бійці влаштували видовищний бій, в якому активнішим і точнішим був андердог.

Дивіться відео бою

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
25 квітня , 18:58 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
16 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
25 квітня , 12:41 16 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
Михайло Гема