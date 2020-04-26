Боксер нокаутував суперника ударом нижче пояса і здобув перемогу: відео

У Нікарагуа попри пандемію COVID-19 відбувся вечір боксу. Одним з найцікавіших поєдинків був за участю місцевого боксера Габріеля Ескаланте, який здобув скандальну перемогу.

Ескаланте, який виступає у напівсередній вазі, здобув дострокову перемогу над досвідченим земляком Маріо Майреною, повідомляє 24 канал.

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Маріо в останніх чотирьох поєдинках капітулював у першому раунді, але цього разу протримався аж до 5-ї трихвилинки.

У п'ятому раунді в одному з моментом Габріель ненавмисно вдарив Маріо нижче пояса.

Рефері не помітив цього і почав відлік нокдауну Майрено. Спортсмен встати не зміг і була зафіксована перемога Ескаланте.

¡TREMENDO ATAQUE!



Gabriel Escalante acabó con Mairana en el quinto asalto con unos ganchos de poder.



¡Revívelo #ESPNKnockout pic.twitter.com/luHCEkr8kc — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 26, 2020

Один з найцікавіших поєдинків пройшов у мінімальній вазі. В очній сутичці зійшлися місцеві Ельєсер Гасо і Байрон Кастеллон. Це була сьома зустріч боксерів.

Кастеллон вперше здобув перемогу над непримиренним суперником. Бійці влаштували видовищний бій, в якому активнішим і точнішим був андердог.

Дивіться відео бою

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