Боксер Тайсон Ф'юрі пропонував фермеру 30 тисяч доларів для прикриття вживання допінгу

Англійський боксер Тайсон Ф'юрі пропонував фермеру чималі кошти, щоб той повідомив представникам допінгового агенства про те, що це провина лише фермера, який додав допінг у їжу спортсмена.

Місцевий фермер Мартін Керфут, який проживає у Ланкаширі (графство на північному заході Англії) стверджує, що в лютому 2015 року один з членів команди чемпіона WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі запропонував йому 30 тисяч доларів.

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Натомість він повинен був збрехати представникам Британського антидопінгового агентства про те, що Ф'юрі провалив допінг-тест на анаболічний стероїд нандролон через прийом в їжу неякісного м'яса дикого кабана, яке Керфут поставляв Ф'юрі. Гроші за ці свідчення він так і не отримав.

Допінг-тест на нандролон тоді також провалив двоюрідний брат Тайсона – Хью Ф'юрі.

Британське антидопінгове агентство проведе з цього питання розслідування.

Додамо, що чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі вплутався у допінг-скандал. Перед боєм з Володимиром Кличком у листопаді минулого року він, начебто, вжив допінг. Препарат, який тоді аномально перевищував вміст у організмі боксера є анаболічним стероїдом і допомагає наростити м'язи.

Популяризація поза рингом

Ф'юрі активно розкручує та популяризує себе всіма можливими способами. Дуже часто викликає відомих бійців на ринг через свій твіттер. Багаторазово вступав у словесну перепалку із Девідом Прайсом, у грубій формі викликав на ринг чемпіона UFC Кейна Веласкеса. Багаторазово викликав на ринг Девіда Хея, Віталія та Володимира Кличка.

У 2013 році Ф'юрі був оштрафований на 3000 фунтів за некоректні записи у твіттері. У квітні цього ж року після перемоги над Стівом Каннінгемом заспівав з рингу у прямому ефірі.

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