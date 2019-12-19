Боксер випав з рингу під час розминки, порвавши канати, та не зміг вийти на титульний бій: відео
Південноафриканський боксер Руанн Віссер мав провести титульний бій. Однак він так і не відбувся через травми боксера.
Панафриканський чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA і чемпіон ПАР Руан Віссер розминався перед боєм з Тіаном Фіком в Кейптауні. Під час розминки боксер опирався на канати, відштовхуючись від них. В один з моментів канати не витримали, і Віссер випав з рингу.
Відео падіння боксера Віссера з рингу
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Під час падіння Віссер отримав травму лівої руки та коліна. Після консультації з лікарями боксер прийняв рішення не виступати.
"У нас з моїми юристами та південноафриканською боксерською федерацією відбудеться розмова. Система підвела мене. На цей раз хтось повинен заплатити за помилку", – заявив Віссер в коментарі The Sun.