Боксер випав з рингу під час розминки, порвавши канати, та не зміг вийти на титульний бій: відео

Південноафриканський боксер Руанн Віссер мав провести титульний бій. Однак він так і не відбувся через травми боксера.

Панафриканський чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA і чемпіон ПАР Руан Віссер розминався перед боєм з Тіаном Фіком в Кейптауні. Під час розминки боксер опирався на канати, відштовхуючись від них. В один з моментів канати не витримали, і Віссер випав з рингу.

Відео падіння боксера Віссера з рингу

Algo insólito le ocurrió hoy al sudafricano Ruann Visser, antes de su frustrada pelea contra su compatriota Tian Fick, en Ciudad del Cabo: tras intentar apoyarse en unas cuerdas pésimamente sujetadas, ¡se cayó del ring y se lesionó!#Boxeo pic.twitter.com/VrBedSmJuf — A la Vera del Ring (@alaveradelring) December 16, 2019

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Під час падіння Віссер отримав травму лівої руки та коліна. Після консультації з лікарями боксер прийняв рішення не виступати.

"У нас з моїми юристами та південноафриканською боксерською федерацією відбудеться розмова. Система підвела мене. На цей раз хтось повинен заплатити за помилку", – заявив Віссер в коментарі The Sun.