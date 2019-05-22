Боксер В'ячеслав Узелков може стати народним депутатом

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В'ячеслав Узелков
В'ячеслав Узелков / Наше Місто

На 21 липня в Україні призначені позачергові вибори до Верховної Ради. Стати народним депутатом може і колишній боксер В'ячеслав Узелков.

Про це сам В'ячеслав Узелков заявив на своїй сторінці в Facebook. За його словами, йому запропонували пройти у Верховну Раду від однієї з партій. Якої саме, боксер не назвав.

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"Від однієї політичної партії я отримав дуже цікаве запрошення. Скажу відверто, не бачу себе депутатом Верховної Ради. Та й Вінницю я дуже люблю і зробив би своє місто краще, і підняв би спорт та фізкультуру на рівень вище. Я завжди хотів перевернути все в спорті і зробити це правильно", – написав Узелков.

Але спортсмен не впевнений, чи йому варто йти в політику. Тому вирішив запитати про це у своїх читачів.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради. Указ набирає чинності з дня його опублікування в офіційних виданнях – "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Станом на 22 травня він не був опублікований.

Хто такий В'ячеслав Узелков?Український боксер-професіонал, що виступав  напівважкій ваговій категорії 8 квітня 1979 року у Вінниці.

У професійному боксі Узелков провів 34 поєдинки, виграв 30 (18 з них – нокаутом).

У 2007 році Узелков виграв вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA. Але у 2010 році програв його Бейбуту Шуменову. Згодом українець виборов титул інтерконтинентального чемпіона світу WBO у 2012 році. Через рік програв його французу Дуду Нгумбу (саме його переміг інший українець Олександр Гвоздик 30 березня 2019 року). У 2013 році Узелков став Інтернаціональним чемпіоном за версією IBO в напівважкій вазі.

12 квітня 2014 року Узелков провів свій останній поєдинок, де поступився сербу Геарду Аетовичу

Після цього Узелков став тренером. Також він разом з колишньою дружиною Мариною Узелковою брав участь як ведучий чи член журі у різноманітних шоу на українському телебаченні.

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Теги: Парламентські вибори 2019 Спорт Новини Спорту Бокс
Джерело: 24 канал
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