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Боксер, який обіцяв знищити Ломаченка, заарештований через домашнє насильство

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Джервонта Девіс / Baltimore Sun

Володар пояса WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) заарештований поліцією Корал Гейблс, Майамі, Флорида.

1 лютого американець, не бажаючи того, став зіркою інтернету. У мережу потрапило відео, де він під час благодійного баскетбольного матчу почав кричати на свою колишню дівчину Андретті Смузерс, яка є матір'ю його дочки, схопив її за горло і вивів із залу

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В результаті тривалого розслідування, після отримання повідомлення від соціальних мереж і жертви, 1 лютого Девіс був помічений в рукоприкладстві по відношенні до своєї колишньої дівчини, з якою у них є дитина. Девіс добровільно прийшов у відділення поліції Корал Гейблс і здався детективам, які займаються цією справою,
– йдеться у заяві поліції.

Відео інциденту за участі Девіса

  • Як відомо, Девіс володіє титулом WBA у легкій вазі. Де-факто цим титулом володіє українець Василь Ломаченко.
  • Однак пояс формально перейшов до Девіса після того, як Ломаченко отримав статус "франчайзингового" чемпіона світу.
  • Девіс виграв пояс WBA у легкій вазі 28 грудня, здолавши Юріоркіса Гамбоа.
  • У майбутньому Девіс може зустрітися з Ломаченком. Для цього потрібно, щоб обидва боксери були в одній ваговій категорії.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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