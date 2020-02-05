Боксер, який обіцяв знищити Ломаченка, заарештований через домашнє насильство

Володар пояса WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) заарештований поліцією Корал Гейблс, Майамі, Флорида.

1 лютого американець, не бажаючи того, став зіркою інтернету. У мережу потрапило відео, де він під час благодійного баскетбольного матчу почав кричати на свою колишню дівчину Андретті Смузерс, яка є матір'ю його дочки, схопив її за горло і вивів із залу.

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В результаті тривалого розслідування, після отримання повідомлення від соціальних мереж і жертви, 1 лютого Девіс був помічений в рукоприкладстві по відношенні до своєї колишньої дівчини, з якою у них є дитина. Девіс добровільно прийшов у відділення поліції Корал Гейблс і здався детективам, які займаються цією справою,

– йдеться у заяві поліції.

Відео інциденту за участі Девіса

Gervonta Davis rolled up ready to straight choke slam shorty pic.twitter.com/NLYHwzYI0i — RIP Kobe Bryant? (@mr_Iuares) February 1, 2020