Боксер, який відправив Ломаченка у нокдаун, хоче реванш: українець вже дав згоду

Венесуельський боксер Хорхе Лінарес прагне реваншу проти українця Василя Ломаченка. Колишній чемпіон світу в легкій вазі заявив, що Василь в особистій розмові заявив, що також хоче провести ще один бій.

На думку Лінареса, реванш можливий у майбутньому, однак йому потрібно покращити позицію у рейтингу, повідомляє BoxingScene.

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Реванш? Так, можливо, одного разу він відбудеться. У мене хороші стосунки з Ломаченком, востаннє ми бачилися на Конгресі WBO в Японії. Він теж хоче цього бою, але тепер я набагато нижче нього в рейтингу, так що мені необхідно піднятися,

– заявив Лінарес.

Перший бій між боксерами відбувся у травні 2018 року і завершився перемогою Ломаченка технічним нокаутом у 10 раунді. Слід зазначити, що в 6 раунді Лінарес відправив Ломаченка в нокдаун.

Я дуже добре пам'ятаю, що підійшов до бою з Ломаченком в дуже хорошій фізичній формі. Бій з ним – неймовірний досвід, адже Василь – найкращий боєць, з яким я коли-небудь бився у своїй кар'єрі. Але я хочу реванш, тому старанно тренуюся,

– резюмував Хорхе.

У поєдинку проти Хорхе Лінареса українець завоював титули чемпіона за версіями WBA і журналу The Ring.

Після бою з Ломаченком венесуелець встиг провести 4 поєдинки. Лінарес здолав Абнера Котто, Аль Тойогона і Карлоса Моралеса, але програв у чемпіонському бою Пабло Сезару Кану.

Ломаченко – Лінарес відео перемоги українця

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