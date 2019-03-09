Боксер з України завоював пояс IBF International

Напівсередньоваговик Максим Продан (15-0-1, 14 КО), який народився в місті Новоселиця, яке знаходиться в Чернівецькій області, завоював титул IBF International в напівсередній вазі.

Напередодні 26-річний боксер в вечорі боксу в Мілані в 10-раундовому бою одноголосним рішенням суддів переміг бельгійця Стіва Джамоя (25-7-2, 5 КО).

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Суперник частіше потрапляв у ціль, однак Продан не раз збивав того з ніг. Суддівські записки показали впевнену перевагу Макса: 98:92, 97:93 і 96:93.

До слова, титулом чемпіона світу IBF в цьому дивізіоні володіє Еррол Спенс (24-0, 21 КО).

Спорт 24 писав, що чемпіон світу за версією WBC в напівсередній вазі Шон Портер (29-2-1, 17 КО) ледь зумів укластися в ліміт свого дивізіону перед першим захистом пояса.

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