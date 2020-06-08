Чемпіонка світу в трьох вагових категоріях Клара Шилдс поділилася думкою про ексчемпіонку світу в суперсередній вазі Лейлу Алі.

У інтерв'ю Boxing Scene Шилдс заявила, що Лейла насправді не любить бокс, а любить возитися на кухні. Слова американки звучали як виклик.

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Я мрію нокаутувати Алі, як Енн Вольф зробила це з Вондою Уорд в 2004 році. Це найбільший нокаут в історії боксу. Я б порвала собі дупу на тренуваннях, щоб нокаутуваим Алі, як Вольф це зробила з Уорд.



Всі мої бої були односторонніми, з ким би я не билася. А я боксувала з усіма. Я великий боєць. Я найкраща дівчина в боксі. В історії. Я GWOAT (Greatest Woman Of All Time). Алі повинна вийти і відстояти своє, вона повинна довести, що вона Алі. Але я б витерла підлогу її дупою. У кожному раунді,

– заявила Шилдс.

Цікаво, що Лейла Алі останній раз виходила в ринг у 2007 році, коли самій Шилдс було 12 років. Зараз лейлі їй вже 43 роки.

Шилдс побила рекорд Ломаченка

Шилдс стала чемпіонкою світу в трьох дивізіонах вже в своєму десятому поєдинку, тоді як Василю Ломаченку для цього знадобилося 12 боїв. А пізніше рекорд українця повторив японець Косеі Танака.

Цікаво, що Шилдс, як і Ломаченко, програла лише один бій у час своєї любительської кар'єри, вигравши два золота Олімпійських ігор і Кубок Вела Баркера.

Раніше Шилдс вже заявляла про те, що націлена на рекорд українця, а також кидала виклик Геннадію Головкіну.