Боксерка поцілувала суперницю в губи на дуелі поглядів та отримала ляпаса: відео

Польська боксерка Єва Бродницька отримала ляпаса на дуелі поглядів з аргентинкою Едіт Соледад Матісса напередодні поєдинку за пояс Всесвітньої боксерської організації у другій напівлегкій вазі.

Ева Бродница поцілувала суперницю прямо в губи. Едіт відреагувала різким ляпасом. Дівчата вплуталися в бійку, але охорона швидко розняла їх.

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Поєдинок відбувся 4 жовтня. Перемогу роздільним рішенням суддів здобула саме полячка. Аргентинська боксерка відмовилася визнавати свою поразку і показала середній палець Бродницькій.

До слова, у Бродницької – 18 перемог і 0 поразок, статистика Соледад –16-1-11.

