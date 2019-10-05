Боксерка поцілувала суперницю в губи на дуелі поглядів та отримала ляпаса: відео

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Єва Бродницька поцілувала суперницю
Єва Бродницька поцілувала суперницю / Фото з відкритих джерел

Польська боксерка Єва Бродницька отримала ляпаса на дуелі поглядів з аргентинкою Едіт Соледад Матісса напередодні поєдинку за пояс Всесвітньої боксерської організації у другій напівлегкій вазі.

Ева Бродница поцілувала суперницю  прямо в губи. Едіт відреагувала різким ляпасом. Дівчата вплуталися в бійку, але охорона швидко розняла їх.

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Поєдинок відбувся 4 жовтня. Перемогу роздільним рішенням суддів здобула саме полячка. Аргентинська боксерка відмовилася визнавати свою поразку і показала середній палець Бродницькій.

До слова, у Бродницької – 18 перемог і 0 поразок, статистика Соледад –16-1-11.
 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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