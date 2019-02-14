Боксеркам дозволили битися у спортивних хіджабах

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Боксеркам дозволили битися у спортивних хіджабах
Боксеркам дозволили битися у спортивних хіджабах / Caroline Yang for MPR News

Міжнародна асоціація любительського боксу (AIBA) дозволила боксеркам битися в спортивних хіджабах.

Таке рішення було прийнято після наради в Стамбулі, повідомляє Boxingscene.com.

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Рішення прийнято у зв'язку з релігійними причинами, через які деякі спортсменки хотіли б виступати в спеціальному вбранні.

Варто зазначити, що носіння хіджабів під час змагань також існує і в інших видах спорту: волейболі, баскетболі та фехтуванні.

Що таке хіджаб?
Жіночий одяг в ісламі, головне призначення якого — приховати фігуру, обриси тіла жінки. Хоча хіджаб передбачає покриття всього тіла та голови, крім обличчя та долонь (саме така форма є обов'язковою), нерідко мусульманки закривають навіть обличчя та долоні. У деяких мусульманських країнах носіння хіджабу є обов'язковим згідно із законодавством.

Першою серед таких країн є Саудівська Аравія, в якій жінки повинні обов'язково носити хіджаб тільки чорного кольору разом із нікабом. Також носіння хіджабу є обов'язковим в Ірані, де його ще називають "чадра". У кількох мусульманських країнах світу, серед яких Афганістан, Ірак, Малайзія та Судан, форми одягу жінок чітко прописані в законодавстві.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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