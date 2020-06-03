У мережу потрапив кумедний ролик, де боксер спробував нокаутувати суперника нестандартним прийомом.

Зокрема, один з бійців-любителів, якому набридло працювати руками, застосував проти суперника вуличну "вертуху", вдаривши того в живіт. Відповідне відео опуболіковане на Instagram-сторінці Boxing Media.

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На жаль для агресора, його план провалився – суперник залишився на ногах, а його, судячи з усього, дискваліфікували.

"Чорт забирай, ніхто не очікував такого", – підписав ролик автор відео.

Нокаут за секунду від українця

Український боксер Слава Кухар зумів перемогти свого суперника одразу після того, як суддя розпочав поєдинок. Боксер вдало влучив у голову суперника, що призвело до його нокауту.

На аматорському турнірі Кухару вдався феєричний правий боковий. Удар прилетів прямо в голову опонента. Суддя зупинив поєдинок, визнавши перемогу українця нокаутом.