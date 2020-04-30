Боксеру, якого знищив Усик, заборонили знову вийти в ринг

Колишній чемпіон світу Енді Руїс кинув виклик британцю Тоні Белью, який завершив кар'єру після драматичної поразки Олександру Усику. Белью відповів, що легко здолає мексиканця. Проте Тоні не дозволяють повернутися у бокс.

Президент компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що не буде організовувати поєдинок Тоні Белью, інформує Boxingnews24.

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Хірн заявив, що ніколи не дозволить Тоні битися з Енді Руїсом, адже не хоче, щоб Белью завдавали шкоди.

Він також сказав, що відчуває себе винним перед британцем. Ймовірно, Хірн має на увазі бій Тоні з Олександром Усиком, який завершився нокаутом.

Усик – Белью відео бою

"Минулого тижня Белью телефонував мені, і ми згадали про Руїса. Тоні сказав: "Дай мені бій з Енді. Я граючи його поб'ю". Ось я і згадав про цю історію в інтерв'ю. Напевно, мені не слід було порушувати цю тему. Далі почалися розмови про те, що Белью відновить кар'єру", – сказав Хірн.

Хірн додав, що повернення Белью в бокс можливе тільки з іншим промоутером.

"Якщо він це зробить, то тільки з іншим промоутером. Я не хочу, щоб Тоні знову отримував шкоду. Але він може не погодитися з моєю думкою", – підсумував Хірн.

Згодом в інтерв'ю talkSport Белью заявив, що дуже сумує за боксом, але, незважаючи на виклики Енді Руїса, він не має наміру відновлювати кар'єру.

Що відомо про Белью? 37-річний ексбоксер. Чемпіон світу за версією WBC (2016-2017) і чемпіон Європи за версією EBU (2015-2016) в першій важкій вазі. Провів 34 поєдинки, здобув 30 перемог, зазнав 3 поразок та одного разу завершив бій внічию. Після поразки Усику 10 листопада 2018 року оголосив про завершення кар'єри.

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