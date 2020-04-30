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Боксеру, якого знищив Усик, заборонили знову вийти в ринг

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Усик – Белью: момент нокауту
Усик – Белью: момент нокауту / GETTY IMAGES

Колишній чемпіон світу Енді Руїс кинув виклик британцю Тоні Белью, який завершив кар'єру після драматичної поразки Олександру Усику. Белью відповів, що легко здолає мексиканця. Проте Тоні не дозволяють повернутися у бокс.

Президент компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що не буде організовувати поєдинок Тоні Белью, інформує Boxingnews24.

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Хірн заявив, що ніколи не дозволить Тоні битися з Енді Руїсом, адже не хоче, щоб Белью завдавали шкоди.

Він також сказав, що відчуває себе винним перед британцем. Ймовірно, Хірн має на увазі бій Тоні з Олександром Усиком, який завершився нокаутом.

Усик – Белью відео бою

"Минулого тижня Белью телефонував мені, і ми згадали про Руїса. Тоні сказав: "Дай мені бій з Енді. Я граючи його поб'ю". Ось я і згадав про цю історію в інтерв'ю. Напевно, мені не слід було порушувати цю тему. Далі почалися розмови про те, що Белью відновить кар'єру", – сказав Хірн.

Хірн додав, що повернення Белью в бокс можливе тільки з іншим промоутером.

"Якщо він це зробить, то тільки з іншим промоутером. Я не хочу, щоб Тоні знову отримував шкоду. Але він може не погодитися з моєю думкою", – підсумував Хірн.

Згодом в інтерв'ю talkSport Белью заявив, що дуже сумує за боксом, але, незважаючи на виклики Енді Руїса, він не має наміру відновлювати кар'єру.

Що відомо про Белью? 37-річний ексбоксер. Чемпіон світу за версією WBC (2016-2017) і чемпіон Європи за версією EBU (2015-2016) в першій важкій вазі. Провів 34 поєдинки, здобув 30 перемог, зазнав 3 поразок та одного разу завершив бій внічию. Після поразки Усику 10 листопада 2018 року оголосив про завершення кар'єри.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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