Болгарський ЦСКА планує оскаржити в судді дії арбітра у матчі проти луганської "Зорі"

Луганська "Зоря" за сумою двох матчів пройшла болгарський ЦСКА у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Однак представники болгарського клубу залишилися незадоволеними суддівством у матчі в Україні.

На думку представників ЦСКА, арбітр зустрічі Аморі Делерю повинен був ставити пенальті у ворота "Зорі" на 21-й хвилині. Вже за хвилину ЦСКА залишилося в меншості після вилучення Турцова.

Як це було: "Зоря" завдяки голу Русина перемогла ЦСКА й вийшла в плей-офф Ліги Європи

Однак керівництво ЦСКА ще роздумує, чи подавати скаргу на дії арбітра, пише fakti.bg. Наразі керівництво клубу проконсультується з цим питанням у швейцарських адвокатів, які виграли справу, завдяки якій ЦСКА повернули в єврокубки. Відтак якщо вони вирішать, що можна добитися успіху, клуб подасть офіційний позов.