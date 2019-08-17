Болгарський ЦСКА планує оскаржити в судді дії арбітра у матчі проти луганської "Зорі"
Луганська "Зоря" за сумою двох матчів пройшла болгарський ЦСКА у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Однак представники болгарського клубу залишилися незадоволеними суддівством у матчі в Україні.
На думку представників ЦСКА, арбітр зустрічі Аморі Делерю повинен був ставити пенальті у ворота "Зорі" на 21-й хвилині. Вже за хвилину ЦСКА залишилося в меншості після вилучення Турцова.
Як це було: "Зоря" завдяки голу Русина перемогла ЦСКА й вийшла в плей-офф Ліги Європи
Однак керівництво ЦСКА ще роздумує, чи подавати скаргу на дії арбітра, пише fakti.bg. Наразі керівництво клубу проконсультується з цим питанням у швейцарських адвокатів, які виграли справу, завдяки якій ЦСКА повернули в єврокубки. Відтак якщо вони вирішать, що можна добитися успіху, клуб подасть офіційний позов.
Вибір редакції
-
"Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений (відео)сьогодні , 15:54
-
"Барселона" програла "Атлетіку", пропустивши неймовірний гол "ножицями" на 89-й хвилині: відеосьогодні , 09:41
-
Збірна України оголосила склад на матчі проти Литви та Нігерії16 серпня , 22:57