Бондаренко виграла перший матч після повернення, Цуренко зачохлила ракетку
Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла у друге коло турніру WTA International з призовим фондом 651 750 доларів у Шеньчжені. Катерина перемогла Мисакі Дої з Японії.
Катерина Бондаренко – Мисакі Дої 2:0 (6:4, 6:1)
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Усього матч тривав 1 годину і 22 хвилини. Запекла боротьба точилася на корті тільки в першій партії.
Бондаренко зробила на один брейк більше, що дозволило їй записати у свій актив сет. У другій партії українка тричі відібрала подачу японки й відсвяткувала перемогу.
Це перша звитяга Бондаренко в основній сітці турніру WTA в одиночному розряді після повернення з декрету.
Наступна суперниця Катерини – Чжан Шуай з Китаю.
Леся Цуренко – Еліза Мертенс 0:2 (3:6, 3:6)
Натомість не змогла пройти до наступного раунду третя ракетка України Леся Цуренко.
30-річна українка за підсумком двох сетів програла бельгійці Елізі Мертенс та покинула турнір у Шеньчжені.