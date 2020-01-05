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Бондаренко виграла перший матч після повернення, Цуренко зачохлила ракетку

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Катерина Бондаренко / btu.org.ua

Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла у друге коло турніру WTA International з призовим фондом 651 750 доларів у Шеньчжені. Катерина перемогла Мисакі Дої з Японії.

Катерина Бондаренко – Мисакі Дої 2:0 (6:4, 6:1)

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Усього матч тривав 1 годину і 22 хвилини. Запекла боротьба точилася на корті тільки в першій партії.

Бондаренко зробила на один брейк більше, що дозволило їй записати у свій актив сет. У другій партії українка тричі відібрала подачу японки й відсвяткувала перемогу.

Це перша звитяга Бондаренко в основній сітці турніру WTA в одиночному розряді після повернення з декрету.

Наступна суперниця Катерини – Чжан Шуай з Китаю.

Леся Цуренко – Еліза Мертенс 0:2 (3:6, 3:6)

Натомість не змогла пройти до наступного раунду третя ракетка України Леся Цуренко.

30-річна українка за підсумком двох сетів програла бельгійці Елізі Мертенс та покинула турнір у Шеньчжені.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Леся Цуренко
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