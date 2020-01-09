Бондаренко зупинилася за крок від півфіналу на престижному турнірі WTA

Українській тенісистці Катерині Бондаренко не вдалося вийти у півфінал на турнірі WTA у Шеньчжені. Катерина програла 66-й ракетці світу Крістіні Плішковій з Чехії.

Катерина Бондаренко – Крістіна Плішкова 0:2 (4:6, 4:6)

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Це була лише друга зустріч суперниць на професійній арені. Першу, яка відбулася у 2010 році, виграла Бондаренко.

Тепер же Плішкова взяла реванш та обіграла Бондаренко за підсумками двох сетів. Чешка тричі зробила брейк, у той час як українка тільки одного разу.

Окрім того, Катерина зробила більше подвійних помилок та дозволила Плішковій подати аж 16 ейсів.

Для Катерини це був перший чвертьфінал після повернення. Востаннє 33-річна українка доходила до 1/4 фіналу у 2017 році.

Водночас Плішкова у півфіналі зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної.