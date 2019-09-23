Бондарено програла дебютний матч після повернення, Завацька здобула перемогу в Ташкенті

Українські тенісистки Катерина Бондаренко та Катаріна Завацька стартували на тенісному турнірі в Ташкенті (Узбекистан). Вперше після народження дитини на корт повернулася Бондаренко.

Катерина Бондаренко в 1/16 фіналу програла Гретье Міннен з Бельгії.

Читайте також: Світоліна та Ястремська зіграють на тенісному турнірі в Москві

Катерина Бондаренко – Гретье Міннен 0:2 (2:6, 2:6)

Бондаренко, яка до цього свій останній матч зіграла 27-го серпня 2018 року, зуміла виграти тільки два гейми.

За два сети Катерина 5 разів програла свою подачу й зробила тільки один брейк.

Катаріна Завацька – Олена Остапенко 1:0 (6:3, 5:4 відмова)

Стадію 1/8 фіналу подолала інша українська тенісистка Катаріна Завацька. У першому сеті українка оформила на один брейк більше, що дозволило їй виграти сет.

Наступну партію тенісистки не дограли. Катаріна перемагала 5:4 й подавала на матч. Та латвійка відмовилася продовжувати гру.

В 1/8 фіналу суперницею Катаріни буде Тереза Мартинцова з Чехії.