Борчиня Ткач принесла Україні 8 золото Європейських ігор-2019

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Юлія Ткач виграла золото Європейських ігор
Юлія Ткач виграла золото Європейських ігор / НОК України

Українська борчиня Юлія Ткач принесла восьму золоту нагороду у скарбничку збірної України на Європейський іграх-2019 у Мінську.

У заключний змагальний день Європейських ігор з жіночої боротьби Ткач у фіналі вагової категорії до 62 кг перемогла Ельміру Гамбарову з Азербайджану – 4:0.

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Ткач зробила ставку на захист і не дозволила нічого зробити суперниці. У першому періоді українка отримала 2 бали за переворот, а в другому додала ще стільки ж, грамотно провівши контратаку.

В останні дві хвилини періоду Ткач спокійно нав'язала в'язку боротьбу і не дала нічого зробити Гамбаровій, щоб врятувати становище.

Таким чином, в активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 31 нагорода - 8 золотих, 12 срібних і 11 бронзових. До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.

Спорт 24 писав, що Оксана Лівач, яка виступає в категорії до 50 кг, завоювала срібло в змаганнях з вільної боротьби на Європейських іграх.

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Теги: Європейські ігри 2019 Спорт Новини Спорту Вільна боротьба
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