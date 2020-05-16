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Борець Грицай: Шансів у Усика ніяких немає, я його зіб'ю в партер і не відпущу

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Богдан Грицай
Богдан Грицай / Скріншот

Призер чемпіонату світу U-23 у вільній боротьбі Богдан Грицай, який хоче вийти на бій з Олександром Усиком (17-0, 13 КО) в якості "диванного експерта", впевнений в своїй перемозі в поєдинку.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі відповів на виклик, але погодився битися тільки за правилами боксу, що не влаштувало Грицая. Слова борця цитує телеканал "Україна".

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"Я думаю, що виграю. Я знаю, що мені робити з боксером. Думаю, у нього шансів немає. Я його зіб'ю в партер і не відпущу", – говорить Грицай.

Конфлікт Усика і Грицая: головне

  • Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
  • Після цього на адресу боксерів "посипалося" багато критики. В результаті обох боксерів внесли у базу "Миротворець".
  • Згодом з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.
  • Богдан апелював до відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує критиків.

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  • Якщо Ломаченко вирішив відмовчатися, то Усик відповів на критику. Боксер прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.
  • У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.
  • Тренер Грицая заявив, що поки контактів з Усиком вони не мали. На його думку, бій рано чи пізно відбудеться.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Вільна боротьба Олександр Усик Бокс
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