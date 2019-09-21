Борець Хоцянівський здобув чергову медаль для України на чемпіонаті світу

263 Читать новость на русском
Олександр Хоцянівський
Олександр Хоцянівський / НОК України

Український борець вільного стилю Олександр Хоцянівський приніс Україні чергову медаль на чемпіонаті світу в Нур-Султані (Казахстан). Олександр 21-го вересня виграв бронзову нагороду.

У втішному фіналі наш земляк впевнено переміг представника Сирії Баджу Хутабу з рахунком 5:1.

Читайте також: Ексукраїнка Стадник стала дворазовою чемпіонкою світу з боротьби

Хоцянівський виграв бронзову нагороду у ваговій категорії 125 кілограмів. Також Олександр виборов олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо-2020.

Хоцянівський вперше виборов нагороду на чемпіонаті світу. До цього борець двічі вигравав бронзу на чемпіонатах Європи. Також Олександр був третім на II Європейських іграх 2019 року. 

Для України це вже четверта медаль на чемпіонаті світу в Казахстані. Раніше золото здобув Жан Беленюк. Віцечемпіонкою світу з боротьби стала Аліна Бережна.

Також срібло чемпіонату світу здобула Ірина Коляденко. Вона програла у фіналі вагової категорії 65 кілограмів.

blog_ava
На Львівщині поліція жорстко розігнала активістів, які блокували російське вугілля: відео
сьогодні
11398
Теги: Спорт Новини Спорту Вільна боротьба
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Вальядолід" Луніна знову не зміг перемогти: відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
сьогодні 18:26 "Вальядолід" Луніна знову не зміг перемогти: відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
209
"Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
сьогодні 16:11 "Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
114
Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
20 вересня 22:17 Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
2862
Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
20 вересня 22:16 Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
731
"Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
20 вересня 20:51 "Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
946
Новини
Більше новин
Залиште відгук