Борець Хоцянівський здобув чергову медаль для України на чемпіонаті світу

Український борець вільного стилю Олександр Хоцянівський приніс Україні чергову медаль на чемпіонаті світу в Нур-Султані (Казахстан). Олександр 21-го вересня виграв бронзову нагороду.

У втішному фіналі наш земляк впевнено переміг представника Сирії Баджу Хутабу з рахунком 5:1.

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Хоцянівський виграв бронзову нагороду у ваговій категорії 125 кілограмів. Також Олександр виборов олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо-2020.

Хоцянівський вперше виборов нагороду на чемпіонаті світу. До цього борець двічі вигравав бронзу на чемпіонатах Європи. Також Олександр був третім на II Європейських іграх 2019 року.

Для України це вже четверта медаль на чемпіонаті світу в Казахстані. Раніше золото здобув Жан Беленюк. Віцечемпіонкою світу з боротьби стала Аліна Бережна.

Також срібло чемпіонату світу здобула Ірина Коляденко. Вона програла у фіналі вагової категорії 65 кілограмів.