24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Борги перед спортивними федераціями закриють 26 грудня

9 Читать новость на русском
Володимир Шумілін / РБК

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін пояснив проблеми з фінансуванням спортивних федерацій. Він заявив, що до 26 грудня всі борги перед федераціями повинні бути закритими.

За словами Шуміліна, на зустрічі з федераціями міністерство попереджало, що можуть бути проблеми з фінансуванням. "У цей же день ми почали займатися їх вирішенням. Але ввечері отримали відкритий лист президента федерації легкої атлетики (Ігоря Гоцула, – Спорт24)", – розповів Шумілін для Xsport.

Головне про скандал: Чому припинили фінансувати українських спортсменів – деталі

Шумілін пояснив, що проблема фінансування федерації легкої атлетики України в тому, що вона увійшла в експеримент по прямому фінансуванню.

Тобто, деякі федерації мають можливість свої борги зробити перехідними на наступний рік. Водночас ФЛАУ цього зробити не може.

За словами Шуміліна, це питання стало гостро. "Ми відправили лист до Мінфіну з проханням змінити регламент й дозволити перенести борги на наступний рік", – сказав заступник міністра.

Новини за темою: Влада перетворює нас на посміховисько, – тренер збірної України з художньої гімнастики

Шумілін переконує, що до 26-го числа боргу перед федераціями не буде.

У цьому місяці 438 мільйонів гривень обсяг взагалі на спорт від міністерства спорту. На 17-е число обсяг цих боргів був близько 90 мільйонів гривень. На ранок 24 грудня залишилося 10 мільйонів гривень проблемного боргу. Думаю, максимум 26-го числа цей борг закриється.

Хочу сказати, що авторами документів регламентних були ті ж люди, які зараз писали відкритого листа. Ніякого міжособистісного конфлікту з Ігорем Гоцулом у мене немає,
– сказав Шумілін.

Що відомо про припинення фінансування спортивних федерацій? Кабмін призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.

Зеленський призначив низку нових послів: список
сьогодні
3101
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Міністерство молоді та спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:07 Усик відібрав у журналістів мікрофони та пожонглював ними: відео
Юрій Семенюк 205
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 850
23 грудня 19:21 Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникнуть з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися
Ігор Саджениця 8007
сьогодні 10:38 Зірковий футболіст Озіл пожертвував гроші на 219 операцій для дітей з незаможних родин
Юрій Семенюк 189
24 грудня 20:45 Корисні поради: як спати, щоб схуднути?
Назарій Дзюбановський 8205
Новини
Більше новин
Залиште відгук