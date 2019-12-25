Борги перед спортивними федераціями закриють 26 грудня

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін пояснив проблеми з фінансуванням спортивних федерацій. Він заявив, що до 26 грудня всі борги перед федераціями повинні бути закритими.

За словами Шуміліна, на зустрічі з федераціями міністерство попереджало, що можуть бути проблеми з фінансуванням. "У цей же день ми почали займатися їх вирішенням. Але ввечері отримали відкритий лист президента федерації легкої атлетики (Ігоря Гоцула, – Спорт24)", – розповів Шумілін для Xsport.

Головне про скандал: Чому припинили фінансувати українських спортсменів – деталі

Шумілін пояснив, що проблема фінансування федерації легкої атлетики України в тому, що вона увійшла в експеримент по прямому фінансуванню.

Тобто, деякі федерації мають можливість свої борги зробити перехідними на наступний рік. Водночас ФЛАУ цього зробити не може.

За словами Шуміліна, це питання стало гостро. "Ми відправили лист до Мінфіну з проханням змінити регламент й дозволити перенести борги на наступний рік", – сказав заступник міністра.

Новини за темою: Влада перетворює нас на посміховисько, – тренер збірної України з художньої гімнастики

Шумілін переконує, що до 26-го числа боргу перед федераціями не буде.

У цьому місяці 438 мільйонів гривень обсяг взагалі на спорт від міністерства спорту. На 17-е число обсяг цих боргів був близько 90 мільйонів гривень. На ранок 24 грудня залишилося 10 мільйонів гривень проблемного боргу. Думаю, максимум 26-го числа цей борг закриється.



Хочу сказати, що авторами документів регламентних були ті ж люди, які зараз писали відкритого листа. Ніякого міжособистісного конфлікту з Ігорем Гоцулом у мене немає,

– сказав Шумілін.

Що відомо про припинення фінансування спортивних федерацій? Кабмін призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.