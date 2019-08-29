Бородянський очолив Міністерство культури, молоді та спорту України

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Володимир Бородянський
Володимир Бородянський / Фото з відкритих джерел

Верховна Рада України 29-го серпня призначила Володимира Бородянського главою Міністерство культури, молоді та спорту України.

За новий склад Кабінету міністрів України проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.

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Бородянський народився 15-го січня 1974 року в місті обласного значення Новий Розділ (Львівська область). У 1997 році він закінчив фінансово-економічний факультет за фахом "Фінанси та кредит" Київського національного економічного університету. З 1998 року – комерційний директор газети "Московський комсомолець в Україні".

З 2000 року – керівник відділу з управління медіа-активами "Альфа-банку". Бродянський 14 років працював в медіахолдингу Віктора Пінчука StarLight Media (група об'єднує телеканали: СТБ, ICTV, Новий, M1, M2 й ОЦЕ).

Це важливо: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

З 2012 очолював медіагрупу. У грудні 2018 року Володимир Бородянський залишив телегрупу. З листопада минулого року Бородянський внесений до списку санкцій Російської Федерації. За освітою фінансист. Власник премії "Спеціальний приз премії Телетріумф" 2010 та 2011 року.

29 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Бородянського своїм радником з гуманітарних питань (поза штатом).

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Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Міністерство молоді та спорту Спорт
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