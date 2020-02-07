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Бородянський проти створення окремого Міністерства спорту

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Володимир Бородянський / lb.ua

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що створення окремого Міністерства спорту не буде ефективним. Свою заяву Бородянський зробив на пресконференції у Києві 7-го лютого.

Бородянський заявив, що у планах міністерства створення Держагентства спорту та Фонду підтримки спорту.

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Щодо поділу міністерства. Влада розуміє, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління – це потужні інституції. Зараз ми будуємо потужне міністерство, потужне агентство, ми плануємо створити Фонд підтримки спорту,
– цитує Бородянського "Інтерфакс-Україна".

Бородянський зазначив, що формат попереднього Міністерства спорту був менш ефективним, адже воно займалося у більшості лише реалізацією політик, а не їх створенням.

"Нова структура, яка зараз будується, дозволить міністерству створювати політику, Держагентству реалізовувати політику і розвивати масовий спорт. Ця конструкція в рази потужніша, ніж окреме міністерство", – підкреслив він.

У зв'язку з цим, упевнений Бородянський, необхідно продовжувати рухатися у цьому напрямку і посилювати інституції.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в Офісі Президента України Володимира Зеленського мають намір розділити Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту.

Такі зміни начебто повинні відбутися внаслідок перестановок, які чекають на уряд Олексія Гончарука.

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У Бородянського буцімто планують забрати питання спорту й створити Держагентство спорту під управлінням Міністерства культури.

В Офісі Президента начебто як кандидатуру голови Держагентства розглядають ексворотаря "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту
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