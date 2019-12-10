Боротьба буде йти до самого кінця, – тренер "Шахтаря" про матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поділився своїми враженнями про італійську "Аталанту" перед матчем Ліги чемпіонів. Також тренер "гірників" вже визначився зі складом на вирішальний матч в Харкові.

– Доброго вечора всім. Обидві команди хочуть пройти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Думаю, шанси абсолютно однакові – 50 на 50. Має бути дуже цікава зустріч чудових команд з сильними футболістами. Боротьба буде йти до самого кінця.

– Ви вже визначилися зі стартовим складом?

– Так, однозначно.

До слова: У "Шахтаря" більше шансів на підсумковий успіх, – тренер "Аталанти"

– У поточному сезоні УПЛ Тайсон всі свої картки отримав за неспортивну поведінку. Ви проводили бесіду з цього приводу? Можливо, були якісь санкції?

– У таких ситуаціях все обговорюється і вирішується всередині клубу, на публіку ми це не виносимо. Думаю, гравець чудово розуміє, де був винен, що потрібно виправити. Звичайно, було важливо провести розмову з ним і вирішити ситуацію якомога швидше. І все-таки ми зібралися тут обговорити завтрашній матч, а не для питань не по темі.

– На ваш погляд, наскільки істотні для атаки "Аталанти" травми Ілічича та Сапати?

– Перед сезоном подається заявка, там багато футболістів, і одні можуть змінювати інших. Звичайно, впевнений, Гасперіні хотів би, щоб абсолютно всі зараз були в його розпорядженні. Так краще і для мене. Але не думаю, що через одного-двох гра "Аталанти" сильно зміниться.

– "Аталанті" також не зможуть допомогти два центральні захисники – їх залишилося всього троє, без можливості варіювати склад. І поділіться, будь ласка, своїми думками про Руслана Маліновському і його ролі в "Аталанті".

– "Аталанту" не характеризують індивідуальності гравців. Це дуже сильна команда в цілому. Я завжди намагаюся розглядати суперника саме з точки зору колективних дій. Так, у Маліновського до всіх якостей є ще і дуже сильний удар з-за меж штрафного. Ілічич, наприклад, підводить м'яч ближче до воріт і тільки тоді прострілює. Однак не варто брати до уваги тільки індивідуальності. Найважливіше – динаміка команди, манера оборонятися та атакувати, переходи, стандартні положення. Хто б не грав, яким би не був склад, "Аталанта" показує себе в одному стилі. І то, як цьому протистояти, цікавить нас найбільше.