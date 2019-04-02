Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ

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Шанси "Шахтаря" та "Динамо" на перемогу в УПЛ
Шанси "Шахтаря" та "Динамо" на перемогу в УПЛ

2 квітня в Україні стартують матчі другого етапу Прем’єр-ліги. Як і минулого сезону команди були поділені на дві шістки, одній доведеться боротися за призові місця і путівки у єврокубки, тоді як іншим командам залишиться лише битва за виживання у дивізіоні.

Напередодні цих ігор експерти Parimatch запропонували свій прогноз на те, як саме може завершитися чемпіонат для команд першої шістки.

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Основне протистояння, як завжди, пройде між "Динамо" та "Шахтарем". Кияни, нагадаємо, вигравали чемпіонат України 15 разів, тоді як у гірняків 11 трофеїв. Правда, поступово вони наздоганяють динамівців. І зараз у них 68% на перемогу й у цьому сезоні. Зараз команди розділяють сім очок, також "Динамо" і "Шахтар" очікують дві очні дуелі, так що у киян є шанс відіграти у свого головного суперника шість очок. Звісно, залишиться сподіватися, що "гірники" ще десь оступляться, ну і не губити залікові бали самим. Поки що завдання виглядає доволі важким, хоча і нездійсненним його назвати теж не можна.

Варто також додати, що переможець отримає не тільки золоті медалі чемпіонату України, але і місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, разом з гарантованим бонусом від УЄФА – 15 мільйонів євро. Так, туди можна пробитися і через кваліфікацію, попередньо зайнявши друге місце у Прем’єр-лізі. Ось тільки минулого року "Динамо" це зробити не вдалося.

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Доволі неочікувано для багатьох головним претендентом на бронзові нагороди стала "Олександрія". Найближчого переслідувача, "Зорю", підопічні Володимира Шарана випереджають на дев’ять очок, за що отримали від аналітиків Parimatch 65% на те, що їм вдасться фінішувати третіми. Це також дає можливість зіграти у груповому раунді, тільки вже Ліги Європи. Бонус від УЄФА скромніший – 2,62 мільйона євро. Це не так вже і погано для команди, чий склад портал transfermarkt оцінює у 12,13 мільйона євро.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ Динамо Шахтар ФК Зоря ФК Олександрія ФК Львів ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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