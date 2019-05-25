Боротьба за четверте місце та хто вилетить в Першу лігу: анонс 31 туру УПЛ

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"Шахтар" зіграє проти "Маріуполя"
"Шахтар" зіграє проти "Маріуполя" / ФК "Шахтар"

У суботу та неділю, 25-26 травня, буде зіграний 31 тур УПЛ. Саме у передостанньому турі чемпіонату може буде визначено як команду, яка займе четверте місце, так і клуб, який напряму покине УПЛ.

Субота, 25 травня

Ворскла Чорноморець
Десна Арсенал-Київ
Карпати Олімпік

Всі три матчі суботи розпочнуться одночасно – о 17:00. Найцікавішим з низ буде протистояння у Львові, де "Карпати" прийматимуть "Олімпік", Команди розділяє у турнірній таблиці три очки – "Олімпік" вище і посідає 9 місце. Тож у випадку перемог господарів, вони зрівняються за кількістю набраних очок з суперником, а через очні зустрічі обійдуть їх. І піднімуться на дев'яте місце. "Олімпік" ж тоді опуститься у зону перехідних матчів.

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Якщо ж "Олімпік" у цьому матчі набере хоча б одне очко, то він уникне зони перехідних матчів. І на наступну гру може виходити без зайвої напруги.

Два інші матчі треба дивитися на їх результат разом. Якщо "Арсенал" переможе, а "Чорноморець" програє, то саме одесити вилітають з УПЛ.  В іншому випадку все буде вирішуватися в останньому турі.

До слова: Боротьба за виживання: шанси "Олімпіка", "Карпат", "Арсеналу" та "Чорноморця" залишитися в УПЛ

Неділя, 26 травня

Динамо – Львів
Шахтар – Маріуполь
Зоря – Олександрія

У недільних матчах теж увагу слід приділити підсумковим результатам двох матчів – у Харкові та Запоріжжі. Є питання, чи віддасть "Шахтар" очки "Маріуполю", які азовцям знадобляться у боротьбі за четверте місце? І чим зуміє "Зоря" перемогти "Олександрію"? 

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Та й до вже бронзових призерів першості є чимало питань. "Олександрія" не може перемогти п'ять матчів поспіль. І ця серія розпочалася саме з матчу проти луганців. Але зароблених перед тим очок вистачило команді Володимира Шарана, щоб стати бронзовим призером першості та забезпечити собі місце у груповому етапі Ліги Європи наступного сезону.

Ці матчі розпочнуться о 19:30 і закриють тур УПЛ. Перед цим о 17:00 на НСК "Олімпійський" у Києві зіграють "Динамо" та "Львів". Але цей матч вже ні на що не впливає – "Динамо" залишиться другим, а "Львів" – шостим. 

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Результати всіх матчів та відео голів дивіться на сайті Спорт24.

Турнірна таблиця УПЛ

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ Динамо Шахтар ФК Карпати ФК Десна ФК Львів ФК Олександрія ФК Маріуполь ФК Зоря ФК Ворскла ФК Арсенал-Київ ФК Олімпік ФК Чорноморець
Джерело: 24 канал
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