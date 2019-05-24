Боротьба за виживання: шанси "Олімпіка", "Карпат", "Арсеналу" та "Чорноморця" залишитися в УПЛ

Чемпіонат України наближається до закінчення. Залишилося зіграти лише два тури. Тож боротьба за виживання лише загострюється. Спорт24 вирішив оцінити, які шанси в кожної з команд на порятунок.

Одразу чотири команди претендують на пониження в класі. Це донецький "Олімпік", львівські "Карпати", "Арсенал-Київ" та одеський "Чорноморець". Однак "Олімпік" точно не вилетить напряму, а одеській команді не вдасться уникнути перехідних матчів.

До слова: Стали відомі дати перехідних матчів УПЛ

Олімпік

Найлегша ситуація в "Олімпіка". Команді буде достатньо зіграти внічию проти "Карпат" у суботу, 25 травня, у Львові. Набране одне очко зробить їх недосяжними для суперників. Якщо ж "Олімпік" програє, то він має шанс набрати очки у матчі проти "Ворскли". Може влаштувати і нічия, у випадку поразки "Карпат".

Карпати

Щодо "Карпат", то їм спочатку треба перемагати "Олімпік". А потім набрати більше очок (або стільки ж), аніж донецька команда у наступному турі. Тоді львів’яни на виїзді гратимуть проти "Арсенал-Київ", а "Олімпік" проти немотивованої "Ворскли". У випадку перемоги "Карпат" над "Арсеналом", вони займуть дев’яте місце. Їх може влаштувати й нічия. Але це станеться за умови, що "Ворскла" переможе "Олімпік" чи команди зіграють внічию.

Арсенал-Київ

"Арсенал-Київ" має незначні шанси уникнути перехідних матчів. Все через нічию в останньому турі проти "Олімпіка" та невдалу різницю забитих-пропущених. "Каноніри" можуть максимум набрати 32 очки. Для цього їм треба перемагати двічі – спочатку на виїзді "Десну", а згодом вдома "Карпати". Якщо "Карпати" вдома обіграють "Олімпік", а згодом обидва клуби програють в останньому турі, то три команди ("Олімпік", "Карпати" та "Арсенал") наберуть 32 очки. Та за рівної кількості очок вище місце посяде команда, яка краще зіграла в очних зустрічах. Однак тоді складається патова ситуація. І місця в турнірній таблиці мають буди розподілені через різницю забитих пропущених голів.

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"Арсенал-Київ" має шанси уникнути перехідних матчів. "Каноніри" можуть максимум набрати 32 очки. Для цього їм треба перемагати двічі – спочатку на виїзді "Десну", а згодом вдома "Карпати". Якщо "Карпати" вдома обіграють "Олімпік", а згодом обидва клуби програють в останньому турі, то три команди ("Олімпік", "Карпати" та "Арсенал") наберуть 32 очки.

Як будуть розподілятися місця у турнірній таблиці?Згідно зі статті 22 Регламенту змагань з футболу серед команд клубів УПЛ "Визначення місць команд у змаганнях", у разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд визначаються за такими показниками:

3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;

3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими командами;

3.3. більша кількість забитих м’ячів між цими командами;

3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;

3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах

"Арсенал" двічі програв "Олімпіку", один раз виграв та ще один раз зіграв внічию. Але "каноніри" тричі обіграли "Карпати" (а з врахуванням можливої перемоги в останньому матчі) і ще один раз зіграли внічию. "Карпати" ж, якщо виграють в "Олімпіка", то будуть мати дві перемоги проти донецької команди, одну нічию та поразку. Виходить, що "Арсенал" в очних зустрічах з суперниками набере 14 очок (10 проти "Карпат" та 4 проти "Олімпіка"). "Олімпік матиме у своєму активі 11 очок (7 проти "Арсеналу" та 4 проти "Карпат"). "Карпати" у матчах з цими двома командами – 8 очок (7 проти "Олімпіка" та 1 проти "Арсеналу"). Тож саме "Арсенал" посяде дев'яте місце.

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Чорноморець

"Чорноморець" не має шансів уникнути перехідних матчів. Команда відстає від дев’ятого місця на 7 очок, що не зможуть відіграти за два тури. Але в "моряків" є шанси залишитися в УПЛ через перехідні матчі. Для цього команді треба набрати більше очок, аніж "Арсенал". На команду чекає виїзд в Полтаву до "Ворскли" та домашня гра проти "Десни".

Турнірна таблиця УПЛ