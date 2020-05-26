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Боруссія Дортмунд – Баварія: де дивитися онлайн топ-матч Бундесліги

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Боруссія Д – Баварія: де дивитися онлайн матч 26.05.2020
Боруссія Дортмунд – Баварія: де дивитися

У вівторок, 26 травня, в центральному матчі 28 туру чемпіонату Німеччини зійдуться лідери першості – у Дортмунді "Боруссія" прийматиме "Баварію". В Україні матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Офіційним транслятор в Україні матчів чемпіонату Німеччини є телеканали "Футбол 1, 2, 3" та платформа MEGOGO, повідомляє 24 канал.

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Поєдинок "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25.

Легально дивитися матч "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1, 2, 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1, 2, 3" та Setanta Sport.

"Боруссія" Дортмунд – "Баварія" можна дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду матчу потрібно матиму підписку "оптимальна". Вартість підключення складає 97 гривень за місяць.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт ФК Боруссія Д Футбол Баварія
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