Дортмундська "Боруссія" у першому матчі після паузи розтрощила "Шальке" у дербі: відео

16 травня "Боруссія" Д приймала на власному полі "Шальке" в рамках 26 туру Бундесліги. Дортмундці перемогли з розгромним рахунком 4:0.

Боруссія Дортмунд – Шальке 4:0

Голи: Голанд, 29, Геррейро, 45, 63, Азар, 48

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Пауза в чемпіонаті Німеччини не дозволила своєчасно провести одне з найбільш емоційних протистоянь Бундесліги. 156-м за рахунком "Рурським дербі" було дано продовження сезону, який був перерваний пандемією на довгих два місяці.

Рахунок у матчі відкрив юний вундеркінд Ерлінг Голанд. На 29-й хвилині скидка п'ятою від Брандта на правому фланзі на хід Азару була розвинена точним прострілом в центр штрафного, звідки Голанд в дотик відправив м'яч у сітку.

Відео голу Голанда

WE HAVE A GOAL LADIES AND GENTLEMEN

ITS HAALAND

pic.twitter.com/vZ6dYdXwmM — Karim (@Futball_Karim) May 16, 2020

Наприкінці першого тайму Рафаель Геррейро родовжив гольовий початок від норвежця. Шуберт помилився при винесенні м'яча. Брандт перехопив сферу і віддав на Геррейро – 2:0.

Відео першого голу Геррейро



Після перерви сталася чергова помилка Шуберта, яка призвела до розгромного рахунку у матчі. Не зміг голкіпер парирувати зовні простий удар від Азара зі входу в праву половину штрафної. Асистував партнерові з протилежного боку поля Брандт.

Відео голу Азара



Крапку у матчі поставив той же Геррейро. Холанду вдався чудовий пас врозріз центру оборони суперників, після чого Геррейро не менше красиво вдалося зовнішньою стороною стопи відправити м'яч у правий верхній кут – 4:0.

Відео другого голу Геррейро



Таким чином, "Боруссія" наблизилася у турнірній таблиці до першої "Баварії", програючи 1 очко, але мюнхенці мають гру в запасі. "Шальке" йде 8-м (37 очок).

Додамо, що дотримуючись жорсткого медичного протоколу, в перерві матчу дезінфікувалися поля, ворота, а також м'ячі.

All match-balls will be disinfected at half-time in the Bundesliga and 2. Bundesliga. pic.twitter.com/xpBg7qDJGV — Squawka News (@SquawkaNews) May 16, 2020

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