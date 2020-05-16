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Дортмундська "Боруссія" у першому матчі після паузи розтрощила "Шальке" у дербі: відео

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Боруссія Дортмунд – Шальке: огляд, рахунок матчу 16.05.2020
Боруссія Дортмунд – Шальке: результат та відео голів / Getty Images

16 травня "Боруссія" Д приймала на власному полі "Шальке" в рамках 26 туру Бундесліги. Дортмундці перемогли з розгромним рахунком 4:0.

Боруссія Дортмунд – Шальке 4:0

Голи: Голанд, 29, Геррейро, 45, 63, Азар, 48

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Пауза в чемпіонаті Німеччини не дозволила своєчасно провести одне з найбільш емоційних протистоянь Бундесліги. 156-м за рахунком "Рурським дербі" було дано продовження сезону, який був перерваний пандемією на довгих два місяці.

Рахунок у матчі відкрив юний вундеркінд Ерлінг Голанд. На 29-й хвилині скидка п'ятою від Брандта на правому фланзі на хід Азару була розвинена точним прострілом в центр штрафного, звідки Голанд в дотик відправив м'яч у сітку.

Відео голу Голанда

Наприкінці першого тайму Рафаель Геррейро родовжив гольовий початок від норвежця. Шуберт помилився при винесенні м'яча. Брандт перехопив сферу і віддав на Геррейро – 2:0.

Відео першого голу Геррейро


Після перерви сталася чергова помилка Шуберта, яка призвела до розгромного рахунку у матчі. Не зміг голкіпер парирувати зовні простий удар від Азара зі входу в праву половину штрафної. Асистував партнерові з протилежного боку поля Брандт.

Відео голу Азара


Крапку у матчі поставив той же Геррейро. Холанду вдався чудовий пас врозріз центру оборони суперників, після чого Геррейро не менше красиво вдалося зовнішньою стороною стопи відправити м'яч у правий верхній кут – 4:0.

Відео другого голу Геррейро


Таким чином, "Боруссія" наблизилася у турнірній таблиці до першої "Баварії", програючи 1 очко, але мюнхенці мають гру в запасі. "Шальке" йде 8-м (37 очок).

Додамо, що дотримуючись жорсткого медичного протоколу, в перерві матчу дезінфікувалися поля, ворота, а також м'ячі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Боруссія Д Шальке
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