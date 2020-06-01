Дортмундська "Боруссія" у рамках 29 туру Німеччини здобула розгромну перемогу. "Джмелі" 31 травня легко здолали на виїзді "Падерборн".

Падерборн – Боруссія Дортмунд 1:6

Голи: Хонемаєр, 72 (п) – Азар, 54, Санчо, 57, 74, 90+1, Хакімі, 85, Шмельцер, 89

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У першому таймі гра у підопічних Люсьєн Фавр не клеїлася, пише 24 канал. "Джмелі" не могли відкрити рахунок аж до 54 хвилини. Свої нагоди змарнували Хакімі, Геррейру та інші.

Відкрив рахунок у матчі Азар. Після прострілу з лівого флангу бельгієць опинився перед порожніми воротами і легко переправив м'яч у сітку воріт господарів.

Гол дещо зняв напругу з "Боруссії", яка надалі вже насолоджувалася грою.

Мов на тренуванні, забив другий гол у ворота "Падерборна" Санчо. Джейдон відгукнувся на передачу Брандта з лівого флангу та з близької відстані переправив м'яч у ворота.

На 72 хвилині господарі спробували повернути інтригу. Арбітр призначив пенальті у ворота "Боруссії", який реалізував Хонемаєр. Як виявилося, цим "Падерборн" тільки розлютив гостей.

Через дві хвилини черговий автограф у воротах господарів Залишив Санчо. На 85 хвилині перевагу "джмелів" закріпив Хамікі. Ще через 4 хвилини відзначився Шмельцер.

Крапку в матчі поставив Санчо, який оформив хет-трик.

Завдяки перемозі "Боруссія" закріпилася на другій сходинці. За 5 турів до завершення Бундесліги відставання від "Баварії" складає 7 очок.

Падерборн – Боруссія Дортмунд відеоогляд матчу

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