Боруссія М – Баєр: прогноз букмекерів на матч за Лігу чемпіонів

"Боруссія" Менхенгладбах і леверкузенський "Баєр" зустрінуться 23 травня у рамках 27 туру чемпіонату Німеччини. Прогноз на рейнське дербі – читайте у матеріалі.

Боруссія М – Баєр: прогноз на матч

Обидва клуби у цьому сезоні ведуть боротьбу за потрапляння у Лігу чемпіонів. "Боруссія" посідає третю сходинку і випереджає "Баєр" всього на 2 очки, пише 24 канал.

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Перемога може дозволити "Боруссії" вибити "Баєр" не тільки з боротьби за Лігу чемпіонів, але й чемпіонської гонки. Натомість успіх "Баєра" дозволить команді гарантовано увійти у топ-4.

Прогноз Pari Match

Фаворитом поєдинку є господарі. Букмекери оцінюють шанси підопічних Марко Розе здобути перемогу коефіцієнтом 2,50. Хороші шанси має і команда Петера Боша.

Фахівці пропонують на перемогу "Баєр" коефіцієнт 2,70. Якщо ж у дербі буде зафіксовано нічию – коефіцієнт 3,70.

В останніх п'яти офіційних матчах "Боруссія" тричі перемогла "Баєр". "Фармацевти" двічі засмучували принципового суперника.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet фанатам пропонують спрогнозувати, хто з футболістів відзначиться голом у матчі. Найбільше шансів у Кая Хаверца, гол якого оцінюють коефіцієнтом 2,37.

У попередньому турі Кай оформив дубль у ворота "Вердера".

У таборі "Боруссії" фахівці виокремлюють сина легендарного француза Ліліана Тюрама – Маркуса. Його гол у ворота "Баєра" оцінений коефіцієнтом 2,37.

Матч "Боруссія" Менхенгладбах – "Баєр" відбудеться 23 травня. Початок гри о 16:30.