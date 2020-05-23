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Боруссія М – Баєр: де дивитися онлайн матч Бундесліги

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Боруссія М – Байєр: де дивитися онлайн матч 23.05.2020
Боруссія М – Баєр: де дивитися

У суботу, 23 травня, "Боруссія" М на власному полі прийматиме "Баєр" у рамках 27 туру чемпіонату Німеччини. В Україні матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Офіційним транслятор в Україні матчів чемпіонату Німеччини є телеканали "Футбол 1, 2, 3" та платформа MEGOGO, повідомляє 24 канал.

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Поєдинок "Боруссія" М – "Баєр" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 16:25.

Легально дивитися матч "Боруссія" М – "Баєр" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1, 2, 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1, 2, 3" та Setanta Sport.

"Боруссія" М – "Баєр" можна дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду матчу потрібно матиму підписку "оптимальна". Вартість підключення складає 97 гривень за місяць.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт
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