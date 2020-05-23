"Баєр" впевнено здолав "Боруссію" М та піднявся в зону Ліги чемпіонів: відео

23 травня "Боруссія" Менхенгладбах приймала "Баєр" в 27 турі чемпіонату Німеччини. Матч закінчився впевненою перемогою гостей – 1:3.

Боруссія М – Баєр 1:3

Голи: Тюрам, 52 – Гаверц, 7, 58 (пен.), Бендер, 81

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​Перед матчем у Менхенгладбасі на стадіоні "Боруссія Парк" встановили 13 тисяч картонних глядачів. Основна частина роздрукованих і вирізаних фотографій уболівальників розташована за воротами.

Borussia Monchengladbach will play their first home game today in front of 13,000 cardboard cut-out fans pic.twitter.com/ZCwZsIwmaM — B/R Football (@brfootball) May 23, 2020

"Боруссія" в минулому турі зуміла обіграти "Айнтрахт" Франкфурт з рахунком 3:1. При цьому команда дуже бадьоро повернулася, забивши два м'ячі за стартові 8 хвилин. Можна сказати, що Менхенгладбах все ще бере участь в чемпіонській гонці, адже відставання від "Баварії" становить всього 6 очок, а на суперників ще чекає зустріч між собою.

У першому після повернення турі "Баєр" розібрався з кризовим "Вердером" 4:1 і позначив свої претензії на місце в Лізі чемпіонів. "Баєр", в цілому, знаходиться на прекрасній серії з 6-ти матчів чемпіонату без поразок з п'ятьма перемогами.

З перших хвилин "Баєр" шокував суперника активним пресингом і відкрив рахунок у матчі. Карім Бельарабі зробив класний пас, а Кай Гаверц вийшов один-на-один з голкіпером і пробив точно в дев'ятку.

Відео голу Гаверца

Наприкінці першого тайму Гаверц знову шокував суперника, але м'яч так і не опинився у воротах "Боруссії" – він увірвався в штрафну, відкрившись під передачу, але м'яч після його удару влучив у поперечину.

На 52-й хвилині господарі встановили паритет у матчі. Алaссан Плеа зробив відмінний гольовий пас в штрафну, і Маркус Тюрам виграв боротьбу за м'яч і завдав точного удару в нижній лівий кут воріт – 1:1.

Відео голу Тюрама

Вже за 4 хвилин футболісти з Менхенгладбаху заробили пенальті у власні ворота: Ніко Ельведі здійснив фол і арбітр після відеодопомоги VAR назначив 11-метровий удар. Гаверц виграв битву характерів і впевнено переграв Янна Зоммера, потужно пробивши пенальті в ліву частину воріт – 1:2.

Відео пенальті Гаверца

На цьому леверкузенці не зупинилися і забили третій м'яч у ворота "Боруссії. Стандарт завершився чудовим голом. Навіс у воротарський зробив Керем Демірбей. А там Свен Бендер трохи м'яч переправив в правий кут воріт. 1:3.

Таким чином, "Баєр" здобув важливу перемогу в боротьбі з принциповим суперником і піднявся на 3 сходинку в Бундеслізі, яка гарантує участь в Лізі чемпіонів. Випередити клуб з Леверкузена може тільки "Лейпциг", який має гру в запасі та відставання в 2 очки.