16 травня німецька Бундесліга першою відновить футбольні матчі серед європейських чемпіонатів. Бундесліга візьме рестарт з 26 туру, в якому відбудеться одне з найбільш принципових дербі – "Боруссія" Дортмунд – "Шальке". Прогноз букмекерів на топ-матч Бундесліги – читайте далі.

Боруссія Дортмунд – Шальке: прогноз

Наразі ніхто не знає, у якій формі перебувають команди Бундесліги, пише 24 канал. Більшість команд ще у квітні відновили індивідуальні тренування. Тому гравці могли підтримувати форму.

Та чи вистачило часу таким клубам як "Боруссія" та "Шальке" бодай на 90% підготуватися своїх зіркових футболістів?

До речі Одразу три європейські країни офіційно оголосили про відновлення футболу

Принциповий поєдинок пройде на полі "Боруссії". За звичайних умов це велика перевага для "джмелів", адже їх підтримує весь стадіон. Та без глядачів на трибунах гравцям що "Боруссії", що "Шальке" доведеться шукати мотивацію на битву.

Прогноз Pari Match

"Боруссія" не перемагає "Шальке" у рідних стінах ось уже як три матчі поспіль: двічі поєдинки завершувалися нічиєю і одного разу "кобальтові" перемогли.

Коефіцієнт на те, що "джмелі" перервуть серію невдач і переможуть "Шальке" – 1,51.

На користь "Шальке" говорять травми провідних гравців суперника. У "Боруссії" не зіграють Джан, Ройс, Вітсель, Шульц, Аканжі та Загаду. Через це шанси "шахтарів" на успіх значно зростають. Коефіцієнт на перемогу "Шальке" – 6,30.

Остання зустріч між клубами завершилася нічиєю у Гельзенкірхені. Коефіцієнт на те, що команди знову розійдуться миром – 4,70.

Прогноз 1xbet

Компанія 1xbet пропонує вболівальникам матчу спрогнозувати, який футболіст відзначиться забитим голом.

Найбільше шансів, на думку букмекерів, в Ерлінга Голанда. Його м'яч у ворота "Шальке" оцінений коефіцієнтом 1,55.

У складі "Шальке" фахівці акцентують увагу на Джованні Рейні. Його гол у ворота "джмелів" оцінений коефіцієнтом 3,2.

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