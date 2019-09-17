Боруссія – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Головним протистоянням у перший ігровий день Ліги чемпіонів стане матч у Дортмунді, де "Боруссія" прийматиме "Барселону". Цей матч можна буде переглянути в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них у прямому ефірі і покажуть матч "Боруссія" – "Барселона". Сам матч розпочнеться о 22:00, а трансляція на каналі "Футбол 1" – о 21:50.

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Дивитися онлайн матч "Боруссія" – "Барселона" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Нагадаємо, матч "Боруссія" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 17 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.