Боруссія – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Боруссія - Барселона: де дивитися онлайн матч 17 вересня 2019 - ЛЧ
Боруссія – Барселона дивитися онлайн / twitter.com/BVB

Головним протистоянням у перший ігровий день Ліги чемпіонів стане матч у Дортмунді, де "Боруссія" прийматиме "Барселону". Цей матч можна буде переглянути в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них у прямому ефірі і покажуть матч "Боруссія" – "Барселона". Сам матч розпочнеться о 22:00, а трансляція на каналі "Футбол 1" – о 21:50.

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Дивитися онлайн матч "Боруссія" – "Барселона" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport. 

Нагадаємо, матч "Боруссія" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 17 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Боруссія Д ФК Барселона
Джерело: 24 канал
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