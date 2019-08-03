Боруссія Дортмунд – Баварія: де дивитися онлайн матч за Суперкубок Німеччини

"Боруссія" Дортмунд та "Баварія" зійдуться 3-го серпня у битві за Суперкубок Німеччини. "Дер-Класікер" можна буде переглянути в Україні.

Матч за Суперкубок Німеччини "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" Мюнхен в Україні можна буде переглянути на платформі Megogo. Початок гри – о 21:30.

Читайте також: Боруссія Дортмунд – Баварія: прогноз букмекерів на Суперкубок Німеччини

Щоб переглянути матч "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" на платформі Megogo потрібно оформити підписку "оптимальну". Наразі ціна за один місяць складає 68 гривень, а стара ціна була 97 гривень на місяць.

Матч за Суперкубок Німеччини покаже й телеканал "Футбол 1". Дивитися онлайн матч можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Наразі саме "Баварія" є чинним володарем Суперкубку Німеччини. Торік підопічні Ніко Ковача розгромили "Айнтрахт". Також у минулому сезоні "Баварія" оформила так званий "золотий дубль", вигравши національну першість та Кубок Німеччини.

Востаннє "Боруссія" виграла Суперкубок Німеччини ще у 2014 році, коли перемогла "Баварію" з рахунком 4:2. Відтоді мюнхенці тричі зуміли виграти Суперкубок.

Результат матчу "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" Мюнхен читайте на Спорт24.