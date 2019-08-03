"Боруссія" Дортмунд перемогла "Баварію" у матчі за Суперкубок Німеччини

"Боруссія" Дортмунд зуміла виграти перший трофей за два роки. "Джмелі" у матчі за Суперкубок Німеччини перемогли чинного чемпіона "Баварію".

Боруссія Дортмунд – Баварія 2:0

Голи: Алькасер, 48, Санчо, 69

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"Дер Класікер" відкрив новий футбольний сезон у Німеччині. "Боруссія" Дортмунд на власному стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" прийняла запеклого суперника "Баварію". У минулому сезоні мюнхенці оформили так званий "золотий дубль", хоча "джмелі" в останньому турі Бундесліги ще мали шанс стати чемпіонами.

Таким чином, "Боруссія" у матчі за Суперкубок хотіла перервати гегемонію "Баварії". Мюнхенці виграли останні три Суперкубки. У свою чергу дортмундці востаннє здобували трофей ще у 2017 році, коли виграли Кубок Німеччини.

Уже на першій хвилині "Баварія" могла пропускати гол. Гості провалилися в захисті: португалець Ґерейру чудово викотив на Ройса, який потужно пробив. Але Мануель Ноєр був на висоті й відбив постріл. "Червоні" помітно нервували на старті матчу, хоча й володіли територіальною перевагою. На 14 хвилині Ноєр чомусь побіг у центр поля зустрічати Алькасера. Пако довго не думав і пробив по порожніх воротах. Іспанцю забракло декількох сантиметрів.

На 20 хвилині Ноєр здійснив черговий сейв. "Боруссія" провела комбінаційну атаку, яка завершилася підступним ударом низом. Та Мануель і тут виручив партнерів. Після цього свої моменти мали гості. На 23 хвилині Аканджі грубо обрізався у захисті. Горецка увірвався у штрафний і віддав на Комана. Француз встиг пробити, але м'яч дивом не залетів у ворота. Через хвилину на техніку удар виконував Горецка, але Хітц впевнено парирував постріл.

"Баварія" повністю контролювала гру в другій половині першого тайму. Мюнхенці намагалися розхитати оборону "джмелів" з допомогою швидких комбінацій. Та все одно "Баварія" тяжіла до лівого флангу, де грав Кінгслі Коман. До перерви командами так і не вдалося відзначитися голами, відтак все найцікавіше клуби завершили на другу половину гри.

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Відразу по перерві "джмелі" вийшли вперед. Тьяго Алькантара обрізався, коли віддавав пас назад. М'яч підхопив Санчо, який віддав на Алькасера. Пако потужно пробив у кут і не залишив шансів Ноєру – 1:0. Пропущений гол неабияк розізлив "Баварію", яка побігла відіграватися. На 55 хвилині партнери вивели на ударну позицію Горецку. Хавбек пробив під поперечину, але Хітц парирував удар.

На 58 хвилині у штрафному господарів виникла справжня пожежа. Коман впритул розстрілював Хітца, але воротар парирував удар. На добиванні були відразу декілька баварців, але м'яч так і не залетів у ворота. Жовтою карткою був "винагороджений" тільки Левандовські за фол на голкіпері. "Баварія" продовжувала домінувати й "Боруссія" шукала щастя у контратаках. На 68 хвилині одна з таких завершилася взяттям воріт. Санчо втік від захисників "Баварії" та зробив рахунок 2:0.

Після другого голу "Боруссія" сіла в ще глибший захист. Таким чином "Баварії" було ще складніше долати оборонні редути господарів. Підопічні Люсьєн Фавр грамотно втримали рахунок і виграли перший трофей у сезоні.

Футбольний сезон у Німеччині продовжиться змаганнями в національному кубку. "Баварія" 12-го серпня на виїзді зустрінеться з "Енергі". "Боруссія" 9-го серпня проведе матч Кубка Німеччини проти клубу "Юрдінген". І тільки 16-го серпня стартує Бундесліга матчем "Баварія" – "Герта".