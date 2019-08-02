Боруссія Дортмунд – Баварія: прогноз букмекерів на Суперкубок Німеччини

Дортмундська "Боруссія" та мюнхенська "Баварія" відкриють футбольний сезон у Німеччині. Топ-клуби Німеччини зустрінуться 3-го серпня у битві за Суперкубок Німеччини. Матч відбудеться на стадіонів "джмелів" й букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Боруссія Дортмунд – Баварія: прогноз на матч

Гранди німецького футболу "Боруссія" та "Баварія" відкриють новий сезон матчем за Суперкубок. Хоча в Німеччині ставлення до Суперкубка досить "прохолодне", все ж "дер класікер" викликає чималий інтерес у вболівальників.

До нового сезону команди підходять у всеозброєнні. "Боруссія" на трансферному ринку придбала Юліана Брандта, Торгана Азара та Ніко Шульца. У свою чергу "Баварія" підсилилася Бенжаменом Паваром та Люкою Ернандесом. На стадії завершення купівля Лероя Сане.

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Якщо в Україні Суперкубок зазвичай приймає нейтральний стадіон, то в Німеччині все навпаки. Гра відбудеться на домашній для "джмелів" арені "Сігнал Ідуна Парк". Це додатковий стимул для дортмундців. Коефіцієнт на їх перемогу – 3,40.

Перемогу "Баварії", яка торік виграла Суперкубок у матчі проти "Айнтрахта", букмекери оцінили коефіцієнтом 2,07. Нічия в основний час – 3,65. Коефіцієнт на те, що "Боруссія" виграє Суперкубок – 2,37. Перемога "Баварії" – 1,59.

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У 2017 році "Боруссія" та "Баварія" грали у Дортмунді матч за Суперкубок. Основний час завершився 2:2 й перемогу по пенальті вирвали мюнхенці. Букмекери оцінюють перемогу кожної з команд у серії пенальті коефіцієнтом 11,5.

Востаннє у матчі між командами був забитий тільки один гол ще 19 листопада 2016 року в рамках Бундесліги. Тоді дортмундці здобули мінімальну перемогу. Коефіцієнт на те, що в матчі буде забито понад три голи – 2,50.

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Найкращим бомбардиром "Баварії" є поляк Робер Левандовський. Його гол, на думку букмекерів, найбільш реальний у матчі. Коефіцієнт на те, що Роберт відзначиться у воротах "Боруссії" – 1,6. У свою чергу за "джмелів" найбільше забиває Пако Алькасер. Його гол у матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 2,3.

Також можна спробувати вгадати рахунок матчу. Остання зустріч між командами завершилася розгромною перемогою "Баварії" 5:0. Коефіцієнт на цей результат – 376. "Боруссія" востаннє перемагала баварців з рахунком 3:2. Коефіцієнт на цей результат 23.

Матч за Суперкубок Німеччини "Боруссія" Дортмунд – "Баварія" відбудеться у суботу, 3-го серпня. Початок гри – о 21:30.